174 دراجاً يشاركون في طواف الشارقة الدولي



الشارقة (وام)



شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، انطلاق طواف الشارقة الدولي العاشر للدراجات الهوائية في مرحلته الأولى «التميز والإبداع» لمسافة 132.91 كيلومتر، وذلك من أمام مسرح المجاز بالشارقة، والتي تنتهي أمام الحدائق المعلقة في مدينة كلباء.

وشهد الانطلاق تنظيم عروض من نادي الشارقة للرياضات البحرية، بعدها أعطى رئيس مكتب سمو الحاكم إشارة البدء إيذاناً لانطلاق السباق.

وتتوزع مسافة السباق الكلية على 5 مراحل، وتتضمن طوافاً محلياً للشباب وسباقاً خاصاً للمعاقين، إلى جانب المحترفين، حيث يستمر السباق حتى يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 174 دراجاً من 23 دولة بما فيها الإمارات، يمثلون 29 فريقاً ومنتخباً، من السعودية، والبحرين، والعراق، وعُمان، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، واليونان، وتركيا، والبرتغال، وتايلاند، والصين، واليابان، وماليزيا، والفلبين، ومصر، والجزائر، المغرب، موريشوس، رواندا.



وتتواصل خلال الأيام المقبلة مراحل الحدث الدولي الكبير، حيث تقام المرحلة الثانية «المنطقة الوسطى» صباح 25 يناير لمسافة 127 كلم، وتبدأ من أمام مزرعة القمح في مليحة وتنتهي في جامعة الذيد، أما المرحلة الثالثة «العلم والثقافة» والتي تشمل سباقاً مصاحباً لذوي الإعاقة «ضد الساعة» لفئتي الكراسي المتحركة «H» والدراجات الخاصة «C»، وفئة الشباب تنطلق 26 يناير لمسافة 11،16 كلم إلى جانب سباق المحترفين، وتبدأ وتنتهي من أمام الجامعة الأميركية بالشارقة في المدينة الجامعية.

وتنطلق المرحلة الرابعة «المنطقة الشرقية» 27 يناير لمسافة 132،32 كلم، وتبدأ من أمام بحيرة الحفيه في كلباء، وتنتهي عند استراحة السحب في خورفكان، بينما تنطلق المرحلة الخامسة والأخيرة «الماضي والمستقبل» 28 يناير لمسافة 121،87 كلم، وتبدأ من القرية التراثية بالحمرية وتنتهي في منطقة الجادة بالشارقة.

وتشارك في النسخة العاشرة من طواف الشارقة عدد من الفرق والمنتخبات العالمية وهي «سافوا» الفرنسي، و«بورجوس» الإسباني، و«فيني فانتيني» الإيطالي، و«فاجنر» البلجيكي، و«يونيفيرس» الهولندي، و«بلدية إسطنبول» التركي، و«أوبيدوس» البرتغالي، و«أو يو سفن» الأوزبكي، و«روجاي» التايلاندي، و«لي نيانج ستار» الصيني، و«كنان» الياباني، و«ترينجانو» الماليزي، و«فيكتوريا سبورت» الفلبيني، وفريق الإمارات القاري، بالإضافة إلى فرق المحليين من الدولة وهي نادي أبوظبي للدراجات وشباب الأهلي وخورفكان وفريق شرطة دبي وفريق ايرويركس.

ويشهد الحدث العالمي الكبير، الذي يمثل تظاهرةً رياضية وسياحية متميزة بالإمارة، إقامة العديد من الفعاليات المصاحبة في بداية ونهاية كل مرحلة ومسابقات وتقديم جوائز للجماهير، كما يمر المشاركون في المراحل الخمسة على العديد من المعالم السياحية المتميزة بالإمارة.