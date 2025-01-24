هل يشعر مبابي بـ«الغيرة» من ميسي.. نيمار يجيب؟

معتز الشامي (أبوظبي)



كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا عن تفاصيل وأسرار الفترة التي قضاها مع برشلونة والرحيل عنه، والذي أُطلق عليه وقتها بـ«هروب القرن»، ومحادثاته مع ليونيل ميسي في «كامب نو»، وعلاقته مع كيليان مبابي في باريس سان جيرمان.

وقال لاعب الهلال السعودي الحالي «مبابي ليس مملاً، لديّ أشياء معه، وتشاجرنا قليلاً، وأطلقت عليه لقب «الفتى الذهبي»، ولعبت معه دائماً، وقلت إنه سيكون واحداً من الأفضل بالعالم، وساعدته، وتحدثت معه، وكان يأتي إلى منزلي، ونتناول العشاء معاً».

وانضم مبابي إلى سان جيرمان قادماً من موناكو في 2017، وهو نفس العام الذي انتقل فيه نيمار من برشلونة إلى سان جيرمان، في واحدة من كبرى الصفقات في تاريخ كرة القدم.

وكشف نيمار في برنامج النجم البرازيلي روماريو عن «غيرة» مبابي، بعد توقيع سان جيرمان مع ميسي، قائلاً: «أمضينا بعض السنوات معاً، ولكن بعد وصول ميسي كان مبابي يشعر بالغيرة بعض الشيء، ثم كانت هناك بعض المعارك وتغيير في السلوك».

وعن إخفاقات سان جيرمان المتكررة في دوري أبطال أوروبا، رغم تعاقداته الضخمة، يعتقد نيمار أن الفريق الفرنسي لم يعرف كيف يتحكم في غرور نجومه ويوجهه.

وقال: «من الجيد أن يكون لديك غرور، لكن عليك أن تدرك أنك لا تلعب بمفردك، يجب أن يكون هناك شخص آخر بجانبك، كان هناك غرور كبير في كل مكان تقريباً، ولا يمكن أن ينجح الأمر، إذا لم يركض أحد، ولم يساعد أحد، من المستحيل الفوز بأي شيء».

وتحدث نيمار، الذي لعب لبرشلونة من 2013 إلى 2017، عن بدايته الصعبة في إسبانيا، قائلاً: «وصلت إلى برشلونة عندما كان عمري 21 أو 22 عاماً، وكنت قد فزت بكأس القارات ضد إسبانيا، ولم أشعر بالثقة الكافية للعب هناك، وأمضيت 6 أشهر، من دون أن أتمكن من مراوغة أي شخص، وكنت أفعل كل شيء بشكل خاطئ».

لكن الحديث مع ميسي ساعد نيمار على التغلب على الضغوط والتكيف مع متطلبات برشلونة، وقال: «ذات يوم كنت يائساً تماماً، ذهبت إلى استراحة المباراة ضد بلباو وأنا غاضب، وبدأت في البكاء، ثم طرق ميسي الباب، وسألني عن سبب بكائي، أخبرته بأنه لا يوجد شيء، قال إنه موجود لمساعدتي، وإنني يجب أن ألعب كرة القدم التي لعبتها في سانتوس، دون ضغوط، وإنني أستطيع الاعتماد عليه بعد ذلك، بدأت في الوصول بثقة أكبر وحماس أكبر وبدأت الأمور تسير على ما يرام».

وشرح نيمار الطموحات التي دفعته إلى الرحيل عن برشلونة بعد 4 مواسم رائعة حصد فيها ثمانية ألقاب، قائلاً: «لم يكن دافعي هو الفوز بجوائز فردية، لم أترك برشلونة بفكرة أن أكون الأفضل في العالم، في أسبوعي الأخير في برشلونة، سألني ميسي: لماذا ترحل؟، هل تريد أن تكون الأفضل في العالم؟ سأجعلك الأفضل في العالم، لكن الأمر لم يكن كذلك، بل كانت أموراً شخصية أخرى».

وأضاف: «بالطبع، من الناحية الاقتصادية كان سان جيرمان أفضل بكثير من برشلونة، وكان هناك برازيليون يلعبون هناك «تياجو سيلفا وماركينيوس ودانييل ألفيس ولوكاس»، وكانوا جميعاً أصدقائي، لقد خاطرت، لكن لم يكن ذلك بفكرة أن أكون الأفضل في العالم».

ولم يتردد نيمار، الذي لا يخفي طموحه في محاولة الفوز بجائزة الكرة الذهبية، في الاعتراف بأن أفضل لحظاته لاعباً كانت في سان جيرمان، وقال: «كانت أفضل لحظاتي في باريس، لو لعبت كما فعلت في باريس، كنت لأفوز بالكرة الذهبية بكل تأكيد، ولكن تعرضت للإصابات، التي أضرت بي في النهاية، كل لاعب يريد الفوز بالكرة الذهبية، لكن هذا ليس نهاية الحياة».