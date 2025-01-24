السبت 25 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فينيسيوس: نيمار «المثل الأعلى» و«القدوة» لنجوم «السامبا»

فينيسيوس: نيمار «المثل الأعلى» و«القدوة» لنجوم «السامبا»
24 يناير 2025 18:56

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
ريال مدريد يهدد بلد الوليد بـ «أرقام مرعبة»!
أنشيلوتي يحسم مستقبل فينيسيوس مع ريال مدريد!


أصبح البرازيلي نيماردا سيلفا لاعب الهلال السعودي قريباً من العودة إلى مسقط رأسه في البرازيل، ليلعب لنادي طفولته سانتوس، بعد أن قرر الرحيل عن «الأزرق»، بسبب عدم قيده في القائمة المحلية للنصف الثاني من الموسم، والاكتفاء بتسجيله في قائمة دوري أبطال آسيا.
وعندما سُئل مواطنه وصديقه فينيسيوس جونيور «جناح» ريال مدريد، عن رأيه في قراره، قال: «نيمار هو قدوتنا ومثلنا الأعلى، وأتمنى أن يعود إلى البرازيل بأسرع ما يمكن».
وأضاف: مهم جداً أن يكون لدى البرازيل لاعب مثل نيمار، يلعب داخل البلاد، وهو من دون أدنى شك موهبة برازيلية أبلت بلاءً حسناً عندما كان يلعب في مسقط رأسه، ثم استطاع أن يكتب التاريخ في الخارج، وبوجه خاص مع برشلونة، حيث أسهم بقوة في فوز «البارسا» بدوري أبطال أوروبا 2015، وهي المرة الأخيرة التي يحصل فيها برشلونة على البطولة ولم ينجح في حصدها مرة أخرى حتى الآن.
وقال فينيسيوس: أتمنى أن يتخذ نيمار قراره بهدوء ومن دون تسرع، وسيكون وقتها سعيداً هو وكل أسرته.
ومن جانبه، يأمل نيمار نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، أن يصل إلى «فورمة» جيدة، قبل انطلاق كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وعندها من الممكن أن يصنع مع فينيسيوس «ثنائياً» متفاهماً، ويعود للتألق من جديد على الساحة الدولية، قبل أن يُسلّم «الشعلة» و«صك» النجومية إلى مواطنه الأصغر فينيسيوس نجم ريال مدريد.
وذكر موقع جول العالمي أن شهر يناير الجاري سيكون حاسماً في تحديد مستقبل ومصير نيمار، وما إذا كان سيتوصل إلى اتفاق بشأن فسخ عقده بالتراضي مع إدارة الهلال، لكي يعود بعدها إلى مسقط رأسه في البرازيل.

البرازيل
ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
نيمار
السعودية
الدوري السعودي
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
«تانيا» يحصد ذهبية «تشكيل الـ16» في «النفق الهوائي»
الرياضة
«تانيا» يحصد ذهبية «تشكيل الـ16» في «النفق الهوائي»
اليوم 12:30
وفاة لاعبة أثناء التدريب
الرياضة
وفاة لاعبة أثناء التدريب
اليوم 12:16
الذكاء الاصطناعي وفهم التاريخ: تحديات ومعوقات
الترفيه
الذكاء الاصطناعي وفهم التاريخ: تحديات ومعوقات
اليوم 11:59
«أنليشد» لإسطبلات الريف بطل «تحدي آل مكتوم»
الرياضة
«أنليشد» لإسطبلات الريف بطل «تحدي آل مكتوم»
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©