كاكو يتصدر «صناعة الفرص» في «أدنوك للمحترفين»



معتز الشامي (أبوظبي)



تصدر كاكو لاعب العين قائمة صناع الفرص في «دوري أدنوك للمحترفين» حتى الآن، برصيد 36 فرصة، كما صنع 7 أهداف، يليه دانييل بيسا «كلباء» بـ35 فرصة، و5 أهداف، وكايو لاعب الشارقة ثالثاً «26 فرصة» وصناعة 5 أهداف، ومهدي قايدي «كلباء» وجويليرمي بالا «شباب الأهلي» 20 فرصة و5 أهداف لكل منهما، وليد أزارو «عجمان» بـ 19 فرصة و5 تمريرات، بينما أبرز الممررين الآخرين شملوا علي صالح «الوصل» بـ 22 فرصة، 4 تمريرات وبندر الأحبابي «العين» بـ 21 فرصة، 4 تمريرات.

أثمرت دقة التمرير في نصف ملعب المنافس عن أرقام مميزة، حيث تصدر عثمان بوسعيد «النصر» بـ465 تمريرة ناجحة بنسبة 78.9%.

بينما سجل لوكا ميليفويفيتش «شباب الأهلي» أعلى نسبة نجاح بلغت 84.2% من 425 تمريرة، وقدم كاكو أداءً قوياً بـ417 تمريرة ودقة 80.8%.

ويعد ماتيوس بالاسيوس «العين» الأكثر دقة بـ89.7% من 398 تمريرة، كما ظهر محمد النني من الجزيرة بـ «338 تمريرة»

احتل أسامة الحدادي «دبا الحصن» الصدارة بـ77.1% من الثنائيات الناجحة في 48 مواجهة، بينما سجل أندريه بوركا من بني ياس 69.7% نجاحاً من 66 مواجهة.

تصدر عادل الحسني «الشارقة» قائمة أفضل الحراس بنسبة تصدي بلغت 84.6% مع 22 تصدياً، وبدون أي أخطاء مباشرة، وتبعه سلطان المنذري «كلباء» بنسبة 73.8% مع 31 تصدياً، وحمد المقبالي «شباب الأهلي» 71.4%، وعلي خصيف «الجزيرة» بـ67.3% و37 تصدياً.