السبت 25 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كاكو يتصدر «صناعة الفرص» في «أدنوك للمحترفين»

كاكو يتصدر «صناعة الفرص» في «أدنوك للمحترفين»
24 يناير 2025 22:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
أباريسيو بطل المرحلة الأولى لـ«طواف الشارقة»
نهيان بن مبارك يحضر أفراح العتيبي في العين


تصدر كاكو لاعب العين قائمة صناع الفرص في «دوري أدنوك للمحترفين» حتى الآن، برصيد 36 فرصة، كما صنع 7 أهداف، يليه دانييل بيسا «كلباء» بـ35 فرصة، و5 أهداف، وكايو لاعب الشارقة ثالثاً «26 فرصة» وصناعة 5 أهداف، ومهدي قايدي «كلباء» وجويليرمي بالا «شباب الأهلي» 20 فرصة و5 أهداف لكل منهما، وليد أزارو «عجمان» بـ 19 فرصة و5 تمريرات، بينما أبرز الممررين الآخرين شملوا علي صالح «الوصل» بـ 22 فرصة، 4 تمريرات وبندر الأحبابي «العين» بـ 21 فرصة، 4 تمريرات.
أثمرت دقة التمرير في نصف ملعب المنافس عن أرقام مميزة، حيث تصدر عثمان بوسعيد «النصر» بـ465 تمريرة ناجحة بنسبة 78.9%.
بينما سجل لوكا ميليفويفيتش «شباب الأهلي» أعلى نسبة نجاح بلغت 84.2% من 425 تمريرة، وقدم كاكو أداءً قوياً بـ417 تمريرة ودقة 80.8%.
ويعد ماتيوس بالاسيوس «العين» الأكثر دقة بـ89.7% من 398 تمريرة، كما ظهر محمد النني من الجزيرة بـ «338 تمريرة»
احتل أسامة الحدادي «دبا الحصن» الصدارة بـ77.1% من الثنائيات الناجحة في 48 مواجهة، بينما سجل أندريه بوركا من بني ياس 69.7% نجاحاً من 66 مواجهة.
تصدر عادل الحسني «الشارقة» قائمة أفضل الحراس بنسبة تصدي بلغت 84.6% مع 22 تصدياً، وبدون أي أخطاء مباشرة، وتبعه سلطان المنذري «كلباء» بنسبة 73.8% مع 31 تصدياً، وحمد المقبالي «شباب الأهلي» 71.4%، وعلي خصيف «الجزيرة» بـ67.3% و37 تصدياً.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الشارقة
الجزيرة
شباب الأهلي
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
«تانيا» يحصد ذهبية «تشكيل الـ16» في «النفق الهوائي»
الرياضة
«تانيا» يحصد ذهبية «تشكيل الـ16» في «النفق الهوائي»
اليوم 12:30
وفاة لاعبة أثناء التدريب
الرياضة
وفاة لاعبة أثناء التدريب
اليوم 12:16
الذكاء الاصطناعي وفهم التاريخ: تحديات ومعوقات
الترفيه
الذكاء الاصطناعي وفهم التاريخ: تحديات ومعوقات
اليوم 11:59
«أنليشد» لإسطبلات الريف بطل «تحدي آل مكتوم»
الرياضة
«أنليشد» لإسطبلات الريف بطل «تحدي آل مكتوم»
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©