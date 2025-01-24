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الرياضة

والد سلوت ليس منبهراً بأداء ليفربول!

والد سلوت ليس منبهراً بأداء ليفربول!
24 يناير 2025 19:21

 
ليفربول (د ب أ)

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رغم خسارته مباراتين فقط هذا الموسم مع فريقه ليفربول الإنجليزي، لا يزال الهولندي أرني سلوت، المدير الفني للفريق، غير قادر على إقناع والده في بعض المباريات.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن المدرب الهولندي عادة ما يتحدث إلى والده بعد المباريات، ولكن بعد الفوز على ليل الفرنسي 2-1 منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا، والذي نجح فيه الفريق في تحقيق العلامة الكاملة بنسبة 100%، بعد فوزه في سبع مباريات متتالية، لكن والد سلوت لم يكن منبهراً نوعاً ما.
وقال سلوت: «هذا صعب على الجماهير، وعلى والدي أيضاً مشجعاً».
وأضاف: «حينما اتصلت به عقب المباراة قال لي، إنها لم تكن مباراة مثيرة مثل مباريات ليفربول».
وتابع مدرب ليفربول: «حاولت إقناعه بأن تلك المباريات يمكن خسارتها بسهولة إذا لم ننجح في إبعاد الخطر والصعوبات التي تواجهنا، لكنه لم يكن متفقاً معي تماماً». وأوضح: أنا سعيد بأدائنا أمام ليل، حيث إنهم فريق منظم للغاية».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
دوري أبطال أوروبا
ليفربول
ليل
أرني سلوت
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