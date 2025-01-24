تغريم المدرب السابق لميلان لإضراره بسمعة الحكام!



روما (أ ف ب)

غرم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم البرتغالي باولو فونسيكا، مدرب ميلان السابق الذي أقيل أواخر عام 2024، عشرة آلاف يورو «لإضراره بسمعة» أحد الحكام بتصريحاته بعد إحدى المباريات.

وأوضح الاتحاد في بيانه «خلال هذه المقابلات بعد المباراة ضد أتالانتا، أطلق مدرب ميلان السابق أحكاماً أضرت بسمعة الحكم ومؤسسة التحكيم بأكملها».

كما تم تغريم النادي «اللومباردي» مبلغ 5000 يورو.

وبعد الخسارة أمام أتالانتا (1-2) في بيرجامو، صرح فونسيكا أن نتيجة المباراة «حددها» الحكم فيديريكو لا بينا.

وقال المدرب البرتغالي الذي أقيل بعد ستة أشهر فقط من وصوله وحل مكانه مواطنه سيرجيو كونسيساو «في الهدف الأول، كانت هناك مخالفة واضحة، لا شك في ذلك، لقد قرر الحكم نتيجة هذه المباراة، وهذه ليست المرة الأولى».

وتابع «لطالما احترمت عمل الحكام، لكن هناك الكثير من الأخطاء كل نهاية أسبوع، ودائماً على حساب نفس الأندية، الطريقة التي أدار بها الحكم هذه المباراة هي عدم احترام لميلان».

ويحتل ميلان، الذي فاز بالكأس السوبر الإيطالية مطلع الشهر الحالي تحت قيادة كونسيساو، المركز الثامن في ترتيب الدوري المحلي بفارق 19 نقطة عن نابولي المتصدر، ويلتقي «الروسونيري» في مباراته المقبلة مع بارما الأحد.