أسطورة «اليونايتد» يحدد المشكلة الكبرى لـ «الشياطين»!

أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم الفوز الصعب الذي حققه مانشستر يونايتد في الدقائق الأخيرة 2-1 على رينجرز الإسكتلندي في مرحلة الدوري بالدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، إلا أن أداء «الشياطين الحمر» لا يقنع خبراء الكرة ونجومها القدامى، خاصة أولئك الذين عاصروا «العصر الذهبي» للفريق تحت قيادة «أسطورة» التدريب السير أليكس فيرجسون.

أبدى الظهير الأيسر الأيرلندي دينيس إيروين «59 عاماً» أسطورة اليونايتد على امتداد 12 موسماً من 1990 إلى 2002، أسفه وحزنه الشديد على ما آل إليه حال الفريق، خلال «العقد الأخير»، وشخّص مشكلته الكبرى، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على آخر بطولة دوري «البريميرليج» فاز بها تحت قيادة السير.

وقال إيروين في حديث لشبكة «Stik to Football»: «تعاقب على اليونايتد خلال هذه الفترة الطويلة 6 مدربين دائمين، ولم ينجح أي منهم في إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، بخلاف إنفاق أكثر من مليار جنيه إسترليني على صفقات اللاعبين بعد حقبة فيرجسون».

ووصف إيروين الموسم الحالي لليونايتد بأنه من أسوأ المواسم في العصر الحديث للنادي، حيث مُني بست هزائم على ملعبه في الدوري خلال أول 12مباراة، وهو ما يعادل ما حدث موسم 1993 - 1994، كما تعرض اليونايتد لعشرة هزائم في 22 مباراة في الدوري هذا الموسم، وهي المرة الأسرع منذ موسم 1989-1990.

وتابع داروين الذي وصفه فيرجسون ذات يوم بأنه أفضل ظهير في العالم، وأحد أهم نجوم الفريق، قائلاً: «الكل يدرك أن تلك الفترة هي الأصعب في (أولد ترافورد)، رغم تعيين مديرين فنيين أصحاب خبرة، صحيح أن الفريق فاز ببعض الكؤوس، مثلما فعل ليفربول خلال فترته الصعبة، إلا أن اليونايتد لم يقدر على الاقتراب من لقب (البريميرليج) على امتداد أكثر من عشر سنوات».

وشدد إيروين على مسؤولية اللاعبين، مؤكداً أن إبرام الصفقات خلال السنوات الأخيرة لم يكن رائعاً، وتلك هي المشكلة الكبرى.