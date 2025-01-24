كولو مواني في قائمة يوفنتوس أمام نابولي



روما (أ ف ب)



أعلن مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم تياجو موتا، أن الوافد الجديد المهاجم الدولي الفرنسي راندال كولو مواني الذي التحق بفريق مدينة تورينو على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، سيكون ضمن قائمة «السيدة العجوز» لمواجهة نابولي المتصدر السبت.

وقال المدرب الإيطالي-البرازيلي خلال مؤتمر صحفي قبل انطلاق المرحلة الثانية والعشرين من الدوري «كولو مواني جاهز، تعاقدنا مع لاعب بمستواه، لأننا ندرك أن بإمكانه اللعب مع فريق كبير مثل يوفنتوس».

وتابع «اندمامجه واندماج ألبرتو كوستا (المدافع البرتغالي والصفقة الأخرى في سوق الانتقالات الشتوي) يسير بشكل جيد جداً».

وأعير كولو مواني الذي لم يعد جزءاً من خطط الإسباني لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي، إلى يوفنتوس حتى نهاية الموسم، علماً أنه موجود في إيطاليا منذ أكثر من أسبوع، من دون الإعلان عن التعاقد معه رسمياً حتّى الخميس بسبب تأخير مرتبط بالعدد الكبير جداً من اللاعبين المُعارين من طرف بطل فرنسا.

ولم يخض المهاجم الذي حلّ وصيفاً مع منتخب فرنسا أمام الأرجنتين في مونديال قطر 2022، سوى 453 دقيقة منذ بداية الموسم.

ويعود تاريخ المواجهة الأخيرة له إلى السادس من ديسمبر الماضي أمام أوكسير، وهو الظهور العاشر له فقط في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وأكد موتا أن انضمام كولو مواني لا يعني التشكيك بوضع المهاجم الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش الذي تعرض لانتقادات عديدة بسبب أدائه المحدود وتسجيله سبعة أهداف في الـ «سيري أ».

وأضاف «بإمكان راندال اللعب على الطرفين، ودوشان لاعب مهم خاض الكثير من المباريات، وسنرى من سيبدأ أساسياً السبت».

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في الدوري برصيد 37 نقطة، متخلفاً بفارق 13 نقطة عن نابولي المتصدر الذي فاز في مبارياته الست الأخيرة (50 نقطة).