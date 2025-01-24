الشارقة وشباب الأهلي.. «قمة الحسم» بـ«المبادرة التهديفية»

معتز الشامي (أبوظبي)

مع بقاء «مباراة مؤجلة»، انتهى الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين على سيطرة شباب الأهلي والشارقة في صراع الصدارة المشتعل بينهما، ولكن أظهرت الإحصائيات والأرقام تفوقاً كبيراً لبعض الفرق، خصوصاً عند تسجيل هدف التقدم، وهو ما كشف العديد من التفاصيل، وأزاح الستار عن المنافسة الشرسة في البطولة.

حقق الشارقة الفوز بنسبة 100% في 11 مباراة، بدأ فيها بالتسجيل، بينما شباب الأهلي قريب من ذلك بنسبة 89% انتصاراً في 9 مباريات.

وفي المقابل، فإن فرقاً مثل البطائح والوصل حققت نسب فوز منخفضة عند تسجيل الهدف الأول بـ 43% و40% على التوالي.



الأداء بعد الهدف الأول

عند استقبال الهدف الأول، يتراجع أداء أغلب الفرق على سبيل المثال، عجمان خسر 86% من المباريات التي استقبل فيها الهدف الأول، فيما خسر بني ياس ودبا الحصن جميع المباريات عندما تهز الشباك أولاً.

وفي المقابل، تمكّن شباب الأهلي من الفوز بنسبة 100% في مباراتين تأخر فيهما بهدف.



توقيت التسجيل

أظهر الشارقة وشباب الأهلي قوة هجومية في الربع الأخير من المباراة «الدقيقة 76 إلى 90»، حيث سجل كل منهما نسبة كبيرة من أهدافهم في هذه الفترة، أما الوحدة، فقد سجل أكبر عدد من أهدافه «41%» في الفترة بين الدقيقة 31 والدقيقة 45.



كيفية التسجيل

تُظهر الإحصائيات تنوع طرق تسجيل الأهداف بين الفرق، فريق الجزيرة سجل 59% من أهدافه باستخدام القدم اليمنى، بينما اعتمد شباب الأهلي على الأهداف من اللعب المفتوح بنسبة 69%، فيما سجل عجمان 20% من أهدافه بالرأس.



استقبال الأهداف

يُعد العروبة الأكثر استقبالاً للأهداف من القدم اليمنى بنسبة 61%، بينما كان دبا الحصن الأضعف دفاعياً في الكرات الرأسية، حيث استقبل 27% من الأهداف بهذه الطريقة.



أماكن تسجيل الأهداف

الأهداف المسجلة داخل المنطقة تمثل النسبة الأكبر للفرق مثل عجمان والوحدة، حيث سجل كلاهما أكثر من 90% من أهدافهما من داخلها.