كأس رئيس الدولة.. 4 أبطال ينشدون «مربع الذهب» في «المواجهات المتكررة»

مراد المصري (أبوظبي)

ينطلق اليوم ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بإقامة مباراتين تضم 4 أندية سبق له التتويج باللقب، حيث يلتقي العين والجزيرة على استاد هزاع بن زايد، وشباب الأهلي وعجمان على استاد راشد.

وتتقاسم الأندية الأربعة فيما بينها 21 لقباً في «البطولة الأغلى»، بفوز شباب الأهلي «10 مرات» في «رقم قياسي» بالشراكة مع الشارقة، والعين «7 مرات»، والجزيرة «3 مرات»، وعجمان «لقب واحد».

ولعل أبرز ما يميز هذه المواجهات أنها تتكرر للمرة الرابعة هذا الموسم، والتقى كل منهما مع الآخر مرة في «دوري أدنوك للمحترفين»، ومرتين في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ليكون الموعد الرابع في «الكأس الأغلى».

وتتجه الأنظار إلى قمة العين والجزيرة، وبعدما نجح «الزعيم» من التفوق في لقاء الدوري، فإن «فخر أبوظبي» اقتنص منه بطاقة التأهل إلى نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، لتكون المباراة ذات أهمية كبيرة، في محاولة كل منهما للصعود على منصة التتويج هذا الموسم.

وبدأ العين بالتحسن على صعيد التنظيم الدفاعي، تحت قيادة المدرب الجديد ليوناردو جارديم، بعدما خرج بشباك نظيفة، في الفوز على النصر برباعية قبل أيام في الدوري، وعودة نجمه سفيان رحيمي للتألق وتسجيل الأهداف، فيما يواصل الجزيرة أداءه الهجومي القوي مع المدرب المغربي الحسين عموتة، مما يجعلنا نترقب مواجهة ذات طابع هجومي مفتوح بين الفريقين اللذين يعرفان بعضهما على الورق وداخل «المستطيل الأخضر».

من جانبه، يسعى شباب الأهلي لمواصلة السباق على الألقاب في جميع المسابقات التي يخوضها هذا الموسم، وسط طموح من عجمان لترك بصمته وقلب التوقعات، في ظل ارتفاع مؤشر الأداء.

وربما يغيب عن «الفرسان» الهداف سردار أزمون الذي تعرض لإصابة أمام الجزيرة، فإن الفريق أثبت أنه يملك البدلاء القادرين على التعويض، في ظل وفرة الأسماء التي وضعتها الإدارة تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا، فيما سعى عجمان لتعزيز صفوفه خلال «الانتقالات الشتوية»، واستعاد لاعبه السابق علي مدن.

يذكر أن شباب الأهلي سبق أن أطاح عجمان من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، كما حقق الفوز أمامه في الدوري.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات ربع النهائي، يلتقي الوصل مع كلباء غداً، وبني ياس مع الشارقة بعد غد.