مهرجان ولي عهد دبي للهجن.. «محبة» تعانق كأس الحقايق المفتوح وتربح 1.5 مليون درهم

علي معالي (دبي)

احتضن ميدان المرموم لسباقات الهجن، منافسات رموز سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وشهدت الفترة المسائية إقامة 15 شوطاً، منها 4 أشواط خُصصت للرموز.

وشهد اليوم الثاني من منافسات أبناء القبائل، مشاركة واسعة من الملاك، حيث تنافست 1912 مطية، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مما رفع إجمالي عدد المطايا في تحديات سن الحقايق إلى 3245 مطية، تنافست بقوة عبر 65 شوطاً.

ونجحت «محبة» المملوكة لحمود عبدالله شامس المحاربي في حصد كأس سمو ولي عهد دبي للحقايق الأبكار المفتوح وجائزة نقدية قدرها 1.5 مليون درهم، بعد أن قطعت مسافة السباق في 5:45:0 دقيقة.

وفي شوط بندقية الحقايق الجعدان المفتوح، تألق «الباهر» لمالكه سالم محمد سالم الدرعي، ليحصد الرمز والجائزة البالغة مليون درهم، مسجلاً توقيتاً 5:48:7 دقيقة.

وخطفت «محبوبة» لعبدالله عبيد بالحلوس العامري كأس سمو ولي عهد دبي للحقايق الأبكار المفتوح للإنتاج، بعد أن قدمت أداءً قوياً مكّنها من الفوز بالرمز الغالي والجائزة البالغة 1.5 مليون درهم، بزمن 5:47:4 دقيقة.

واختتمت التحديات بشوط بندقية الحقايق المفتوح للإنتاج والجائزة النقدية البالغة 800 ألف درهم، التي ذهبت إلى «مفنود» بشعار عبدالله سيف محمد العميمي، حيث سجل التوقيت الأفضل بين جميع الأشواط وقدره 5:44:2 دقيقة.

وأقيمت في الفترة الصباحية منافسات هجن أبناء القبائل في سن الحقايق لمسافة 4 كيلومترات، ضمن فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، من خلال 20 شوطاً، تم تخصيص 12 شوطاً منها لهجن الإنتاج.

ونجحت «مطلوبة» لحمد سعيد آل سالمين المنصوري في الفوز بالشوط الأول للحقايق الأبكار للإنتاج بزمن 5:54:1 دقيقة.

وتألق «الذهب» لسعيد محمد سعيد مروشد في الشوط الثاني للحقايق الجعدان للإنتاج، وانتزع الصدارة بزمن 5:54:0 دقيقة، محققاً أفضل توقيت في أشواط الفترة الصباحية.

وفي ثالث الأشواط خلال الفترة الصباحية المخصص للحقايق الأبكار للإنتاج، جاءت «زاخر» المملوكة لمحمد سالم سيف بالمر السبوسي في المركز الأول بتوقيت 5:54:2 دقيقة.

وشهد الشوط الرابع للحقايق الجعدان للإنتاج تفوق «كرار» بشعار راشد محسن علي طيثاب النديله بتوقيت 5:55:0 دقيقة.

وتنطلق اليوم بميدان المرموم لسباقات الهجن، منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، من خلال 40 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، موزعة بين الفترتين الصباحية والمسائية.

وتشهد الفترة الصباحية إقامة 22 شوطاً، منها 12 شوطاً للإنتاج، تتنافس فيها المطايا على جوائز نقدية قيمة، فيما سيكون عشاق سباق الهجن على موعد في الفترة المسائية مع 18 شوطاً، من بينها أشواط الرموز التي يتنافس فيها المشاركون على كأسي سمو ولي عهد دبي للقايا الأبكار المفتوح والإنتاج، وبندقية الجعدان المفتوح والإنتاج، إلى جانب الجوائز النقدية المخصصة للفائزين من المركز الأول وحتى العاشر.