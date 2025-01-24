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الرياضة

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. «جي 5» يحلِّق بلقب «القرموشة جير فرخ»

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. «جي 5» يحلِّق بلقب «القرموشة جير فرخ»
25 يناير 2025 00:57

مصطفى الديب (أبوظبي)

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حلّق الصقر «جي 5» لخالد بن سعيد بن مرير الكتبي بلقب شوط القرموشة جير فرخ، فئة العامة الهواة في انطلاق منافسات اليوم الخامس عشر من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، وجاء في المركز الثاني «حميا» لعبدالله سيف صياح المنصوري، وحلَّ ثالثاً «67» لعبدالله سالم محمد خميس الشدي. وفي شوط القرموشة جير جرناس، حلّق الصقر «جي 3» لراشد مروان المري بالمركز الأول، فيما جاء ثانياً «جي 3» لخالد بن سعيد بن مرير الكتبي، وفي المركز الثالث جاء «قمرة» لأحمد حمد محمد قطامي العامري. وتختتم اليوم منافسات فئة العامة الهواة بإقامة أشواط الجير بيور للفرخ والجرناس، كما سيشهد اليوم إقامة منافسات فئة السيدات لجميع فئات الفرخ والجرناس.

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الصيد بالصقور
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