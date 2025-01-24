بداية «4 نجوم» لـ«دولية» أبوظبي لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الفارس محمد حمد الكربي على صهوة الفرس «شانتال»، نجوميته في منافسة الجولة الواحدة برعاية نادي أبوظبي للفروسية في افتتاح بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز فئة الأربع نجوم، وأقيمت منافسة الجولة الواحدة بالميدان الرئيس على حواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، وتنافس فيها 54 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة 19 فارساً دون خطأ، وتصدرهم بفارق التوقيت الفارس محمد حمد الكربي، بصحبة الفرس «شانتال» مسجلاً 55.12 ثانية.

وعلى الميدان الخارجي، أقيمت أولى منافسات البطولة الدولية لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، وشارك فيها 17 خيلاً، وأكملت المرحلتين دون خطأ 7 خيول، منها 4 من خيول الإمارات، وتوّجت بجوائز المراكز الثلاثة الأولى، أولها الجواد «بيلي موزين» بقيادة الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي، وبلغ زمن المرحلة الثانية 32.79 ثانية، والثاني الفرس «إيسولا فاز» بقيادة الفارس محمد حمد الكربي، والزمن 34.65 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثالث الجواد «أس أس كلباوي» بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي، والزمن 34.74 ثانية.

وسيطرت الخيول الصغيرة من بريطانيا، على المركزين الأول والثاني في أولى المنافسات الدولية للخيول الصغيرة عمر 7 سنوات، وبمواصفات المرحلتين الخاصة أيضاً، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، وتنافس فيها 13 خيلاً، نجح 7 منها أيضاً في إكمال المرحلتين دون خطأ، وحاز الصدارة الجواد «زد سفن بينك بانذر»، وأنهى المرحلة الثانية بقيادة الفارسة البريطانية كاتي سبيلر في زمن «33.11» ثانية.

وخطف فارسنا الناشئ صالح مفرج الكربي جائزة المركز الأول في المنافسة التأهيلية لفئة فرسان (الجونيورز) من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وجاءت المنافسة بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز ارتفاعها 120 سم، وتنافس فيها 20 فارساً وفارسة، نجح منهم 6 فرسان في اجتياز المرحلتين دون خطأ، وتصدرهم الفارس صالح مفرج الكربي مع الفرس «إسبريسو»، مسجلاً الزمن الأفضل في المرحلة الثانية، حيث بلغ 25.89 ثانية.

وفاز الفارس البحريني عبد الله محمد نظام، بأول فوز تأهيلي لفئة الفرسان الأشبال من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وأقيمت المنافسة بمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 110 سم، وتنافس فيها 27 فارساً وفارسة، وأكمل 4 فرسان المرحلتين دون خطأ، وتقدمهم على منصة التتويج الشبل البحريني عبد الله محمد نظام والجواد «إسبوير دو فورتس»، بزمن المرحلة الثانية 27.17 ثانية.