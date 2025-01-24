السبت 25 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب السلة يخسر أمام «سترونج جروب» في «دولية دبي»

منتخب السلة يخسر أمام «سترونج جروب» في «دولية دبي»
24 يناير 2025 22:40

علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
«تانيا» يحصد ذهبية «تشكيل الـ16» في «النفق الهوائي»
«أنليشد» لإسطبلات الريف بطل «تحدي آل مكتوم»


خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة مباراته الأولى أمام سترونج جروب الفلبيني 99-91 في «النسخة الـ34» لبطولة دبي الدولية، المقامة على صالة نادي النصر في دبي، تقدم منتخبنا في الربعين الثاني والرابع «19-12 و36-29»، فيما تفوق سترونج في الربعين الأول والثالث «28-25 و22-»19، ضمن المجموعة الأولى.
انتهى الربع الأول بتقدم سترونج بفارق نقطة، بعد 10 دقائق قوية من الفريقين، نجح منتخبنا خلالها في أن يكون نداً قوياً للفريق الفلبيني الذي يضم مجموعة قوية من اللاعبين أصحاب الكفاءات، وأهدر لاعبو منتخبنا العديد من الرميات التي كانت كفيلة بالتقدم، وفي الربع الثاني نجح منتخبنا في التقليص بل وتفوق في نهاية الربع 19-12، وفي الربع الثالث نجح سترونج في التقدم بفارق نقطتين 22-19، وجاء الربع الأخير قوياً، وأهدر لاعبونا العديد من النقاط التي كانت كفيلة بتحويل دفة المباراة، لكنها انتهت لمصلحة الفريق الفلبيني 99-91، في تجربة قوية للمنتخب في بداية مشواره، سجل لاعب منتخبنا ديماركو 25 نقطة، وزميله قيس عمر 23 نقطة، وحامد عبداللطيف 12 نقطة. 
وفي مباراة ثانية، فاز فريق بيروت اللبناني على النصر 90-81، بعد أداء قوي من الفريقين، تقدم الفريق اللبناني في الأرباع الثلاثة الأولى 27-19 و25-16 و30-19، ونجح «العميد» في التفوق في الربع الرابع 27-17، وبطبيعة الحال يغيب عن النصر 3 من لاعبيه الدوليين لوجودهم في قائمة المنتخب.
سجل هاريس، لاعب النصر، أعلى نسبة نقاط بواقع 27 نقطة، ومحمد حرات 21 نقطة.

 

الإمارات
دبي
دولية دبي للسلة
منتخب السلة
النصر
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
«تانيا» يحصد ذهبية «تشكيل الـ16» في «النفق الهوائي»
الرياضة
«تانيا» يحصد ذهبية «تشكيل الـ16» في «النفق الهوائي»
اليوم 12:30
وفاة لاعبة أثناء التدريب
الرياضة
وفاة لاعبة أثناء التدريب
اليوم 12:16
الذكاء الاصطناعي وفهم التاريخ: تحديات ومعوقات
الترفيه
الذكاء الاصطناعي وفهم التاريخ: تحديات ومعوقات
اليوم 11:59
«أنليشد» لإسطبلات الريف بطل «تحدي آل مكتوم»
الرياضة
«أنليشد» لإسطبلات الريف بطل «تحدي آل مكتوم»
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©