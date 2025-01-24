منتخب السلة يخسر أمام «سترونج جروب» في «دولية دبي»

علي معالي (دبي)



خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة مباراته الأولى أمام سترونج جروب الفلبيني 99-91 في «النسخة الـ34» لبطولة دبي الدولية، المقامة على صالة نادي النصر في دبي، تقدم منتخبنا في الربعين الثاني والرابع «19-12 و36-29»، فيما تفوق سترونج في الربعين الأول والثالث «28-25 و22-»19، ضمن المجموعة الأولى.

انتهى الربع الأول بتقدم سترونج بفارق نقطة، بعد 10 دقائق قوية من الفريقين، نجح منتخبنا خلالها في أن يكون نداً قوياً للفريق الفلبيني الذي يضم مجموعة قوية من اللاعبين أصحاب الكفاءات، وأهدر لاعبو منتخبنا العديد من الرميات التي كانت كفيلة بالتقدم، وفي الربع الثاني نجح منتخبنا في التقليص بل وتفوق في نهاية الربع 19-12، وفي الربع الثالث نجح سترونج في التقدم بفارق نقطتين 22-19، وجاء الربع الأخير قوياً، وأهدر لاعبونا العديد من النقاط التي كانت كفيلة بتحويل دفة المباراة، لكنها انتهت لمصلحة الفريق الفلبيني 99-91، في تجربة قوية للمنتخب في بداية مشواره، سجل لاعب منتخبنا ديماركو 25 نقطة، وزميله قيس عمر 23 نقطة، وحامد عبداللطيف 12 نقطة.

وفي مباراة ثانية، فاز فريق بيروت اللبناني على النصر 90-81، بعد أداء قوي من الفريقين، تقدم الفريق اللبناني في الأرباع الثلاثة الأولى 27-19 و25-16 و30-19، ونجح «العميد» في التفوق في الربع الرابع 27-17، وبطبيعة الحال يغيب عن النصر 3 من لاعبيه الدوليين لوجودهم في قائمة المنتخب.

سجل هاريس، لاعب النصر، أعلى نسبة نقاط بواقع 27 نقطة، ومحمد حرات 21 نقطة.