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الرياضة

مرموش يدخل حسابات مانشستر سيتي أمام تشيلسي

مرموش يدخل حسابات مانشستر سيتي أمام تشيلسي
24 يناير 2025 23:12


مانشستر (د ب أ)

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ضم الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، الثلاثي المنضم حديثاً للفريق في فترة الانتقالات الشتوية، لقائمة السيتي في مواجهة تشيلسي غداً السبت بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المهاجم المصري عمر مرموش، والمدافع البرازيلي فيتور رييس، والأوزبكي عبد القادر خوسانوف، وصلوا إلى الفريق هذا الأسبوع، حيث دعم بطل الدوري الإنجليزي صفوفه في موسم صعب. ومع استمرار الإصابات في صفوف الفريق، يشعر جوارديولا بأنه لا بديل أمامه عن إقحام الوجوه الجديدة في مباراة الغد.
وقال جوارديولا لدى سؤاله إذا كانت الصفقات الجديدة للفريق ستلعب: «نعم ليس لدينا لاعبون، يمكنهم اللعب، لكنني لا أعرف المركز الذي سيشاركون به».
وبعد فوزه بلقب الدوري أربع مرات متتالية، دخل جوارديولا الموسم الحالي واثقاً من قوة الأسماء الموجودة في قائمته، ولكن مع تراجع أداء مانشستر سيتي في سعيه للفوز باللقب، قام النادي بخطة جديدة لتدعيم القائمة التي يتواجد بها عدد كبير من اللاعبين المخضرمين.
وقال جوارديولا: «لم نعاني كثيراً في الموسم الماضي بسبب وجود لاعبين أصحاب إمكانيات استثنائية في الفريق».
وأضاف: «كنا نتوقع التعاقد مع ثلاث أو أربع لاعبين، وهذا ما كان يجب أن يحدث في الصيف، لكن كان علينا فعل ذلك الآن بسبب عدد الإصابات والمشاكل التي لدينا حالياً».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
تشيلسي
بيب جوارديولا
عمر مرموش
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