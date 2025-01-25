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الرياضة

ريال مدريد يهدد بلد الوليد بـ «أرقام مرعبة»!

ريال مدريد يهدد بلد الوليد بـ «أرقام مرعبة»!
25 يناير 2025 08:23

 
مراد المصري (أبوظبي)

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يخوض ريال مدريد مباراة خارج الديار أمام ريال بلد الوليد، الليلة، في لقاء يسعى من خلاله لتعزيز موقعه في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، ويتسلح «الملكي» بأرقام مرعبة في مواجهة منافسه المقبل.
ويبدو أن ريال مدريد سيكون مرشحاً فوق العادة لتحقيق الانتصار الليلة، بعدما تفوق على ريال بلد الوليد في جميع المباريات الستة الماضية، من دون أن يستقبل أي هدف، وتعد «السلسلة السلبية» هي الأسوأ للإطلاق للنادي الذي يتولى رئاسته رونالدو نازاريو لاعب ريال مدريد السابق.
كما أن ريال مدريد وجد طريقه نحو شباك ريال بلد الوليد في آخر سبع زيارات على أرض منافسه، وتعود المرة الأخيرة التي لم يسجل فيها في ملعب خوسيه زويلا، إلى عام 2008، عندما خسر بهدف، أي قبل نحو 17 عاماً.
وبالمجمل فإن سجل ريال مدريد رائع للغاية أمام ريال بلد الوليد، وانتزع الفوز في 20 مباراة، وتعادل 8 مرات، مقابل 3 انتصارات فقط لمنافسه في آخر 31 لقاءً بينهما.


 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
بلد الوليد
رونالدو
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