الأحد 26 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ووكر يدافع عن ألوان ميلان

ووكر يدافع عن ألوان ميلان
25 يناير 2025 09:49

 
روما (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مانشستر سيتي يقهر تشيلسي بـ «ثلاثية»
نابولي يضرب يوفنتوس ويحكم سيطرته على «الكالشيو»


انضم كايل ووكر المدافع الدولي الإنجليزي إلى ميلان الإيطالي، قادماً من مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن العقد الذي وقع عليه اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً يتضمن إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي، بعد نهاية الإعارة في يونيو المقبل.
وكان الظهير الأيمن لسيتي قد أبلغ ناديه، أوائل الشهر الجاري، برغبته في مغادرة النادي، من أجل الحصول على فرص خارج الدوري الإنجليزي.
وقال مانشستر سيتي في بيان له عبر موقعه الرسمي: «كايل ووكر انضم إلى ميلان على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2024-2025».
وكان ووكر قد حقق 17 بطولة مع مانشستر سيتي، منها ست بطولات دوري ودوري أبطال أوروبا، وذلك بعد انتقاله إلى الفريق قادماً من توتنهام في عام 2017.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
الدوري الإيطالي
ميلان
كايل ووكر
دوري أبطال أوروبا
توتنهام
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
مهاجرون مقيدون خلال ترحيلهم من أميركا
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تبدأ أكبر خطة ترحيل للمهاجرين في تاريخها
اليوم 01:01
تصاعد الدخان من جنين خلال العملية الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
3 آلاف عائلة فلسطينية تنزح من مدينة جنين
اليوم 01:01
محتجزون لدى «الحوثيين» يستقلون حافلة أثناء إطلاق سراحهم (رويترز)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تطلق سراح 153 محتجزاً بدعم من الصليب الأحمر
اليوم 01:01
مركبة أممية تقترب من حاجز للجيش اللبناني في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتّهم إسرائيل بالمماطلة في سحب القوات
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©