إنفانتينو يشيد بالكرة الألمانية في «الذكرى 125»



لايبزج (د ب أ)



أشاد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بكرة القدم الألمانية، باعتبارها مثلاً يحتذى به في العالم.

وقال رئيس (الفيفا) في خطابه بمناسبة الذكرى 125 على تأسيس الاتحاد الألماني في الحفل الذي أقيم في لايبزج: «قدمت ألمانيا الكثير لكرة القدم، ألمانيا نظمت العديد من البطولات الكبرى».

وأضاف أن الاتحاد الألماني نجح في تحقيق ما يرغب (الفيفا) في فعله، وهو جمع العالم معاً، مشيراً أن عالم كرة القدم ينظر إلى ألمانيا، ويمكنه التعلم منها دائماً. وكانت العلاقة بين الاتحاد الألماني وإنفانتينو متوترة لفترة طويلة، وذلك بسبب موقف الفريق في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، كما انتقد الاتحاد رئيس (الفيفا) بسبب موقفه من المخاوف تجاه حقوق الإنسان.