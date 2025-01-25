فرانكفورت يضم «بديل» مرموش



فرانكفورت (د ب أ)



انتقل إيلي واهي من مارسيليا الفرنسي إلى أينتراخت فرانكفورت الألماني، ليحل بديلاً للنجم المصري عمر مرموش الذي انتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووقع المهاجم الفرنسي «22 عاماً» عقداً يبقيه مع الفريق حتى عام 2030، حسبما أعلن النادي الألماني في بيان رسمي.

وسجل واهي 32 هدفاً في 92 مباراة في مسيرته مع فريقه الأول مونبيليه، قبل أن يسجل 12 هدفاً في 36 مباراة مع لنس، ثم سجل ثلاثة أهداف في 13 مباراة في فترة قصيرة مع مارسيليا.

وقال ماركوس كروشي، المدير الرياضي بنادي أينتراخت فرانكفورت: «إيلي مهاجم سريع يتمتع بمهارات رائعة داخل منطقة الجزاء، ولديه حس تهديفي متميز، أنه لاعب شاب ولديه إمكانية للتطور، ونحن مقتنعون بذلك، في الوقت نفسه سنمنحه الوقت الكافي للتأقلم».