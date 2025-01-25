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الرياضة

مدرب إيفرتون يحتفل بـ «المباراة 700» في «البريميرليج»

مدرب إيفرتون يحتفل بـ «المباراة 700» في «البريميرليج»
25 يناير 2025 10:20

 
ليفربول (رويترز)

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يحتفل ديفيد مويز مدرب إيفرتون بإنجاز كبير في مسيرته، عندما يخوض مباراته 700 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت، واصفاً هذا الإنجاز بأنه لا يصدق.
ويحل إيفرتون، الذي يحتل المركز 16 برصيد 20 نقطة، ضيفاً على برايتون، عندما سيصبح مويز ثالث مدرب يصل إلى 700 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق الذي خاض 828 مباراة، وأليكس فيرجسون مدرب مانشستر يونايتد السابق الذي خاض 810 مباريات.
ومويز (61 عاماً) أكبر مدرب في الدوري في فترته الثانية مع النادي الواقع في مرسيسايد، بينما فابيان هورزلر مدرب برايتون الأصغر بعمر 31 عاماً.
وقال مويز في مؤتمر صحفي «إنه أمر لا يصدق حقاً، عندما تبدأ مسيرتك، لا تعتقد أنك ستصدق أبدا أنك ستصبح مدرباً في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الوصول إلى 700 مباراة يُعد إنجازاً عادلاً وأنا سعيد للغاية، يوجد مدربان رائعان يتفوقان علي، أرسين وأليكس، لا أعتقد أنني سأحقق أرقامهما، هذا أمر مؤكد».
وخاض مويز مسيرة متنوعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تولى تدريب وستهام يونايتد مرتين، بالإضافة إلى فترات قصيرة في مانشستر يونايتد وسندرلاند.
وتولى مويز تدريب إيفرتون عام 2002، وكان أصغر مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز وعمره 39 عاماً في الوقت الذي كان فيه بوبي روبسون الأكبر سنا ويكبره 30 عاماً.
وأضاف مويز «أتذكر أن السير بوبي تحدث لي ببعض الكلمات الحكيمة، من المذهل كيف تغيرت الأمور، وكنت محظوظاً للغاية، لأنني حصلت على فرص في الأندية». 

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيفرتون
أرسين فينجر
أرسنال
أليكس فيرجسون
مانشستر يونايتد
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