كين.. هل بدأ «النجم» في «الأفول»؟!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يمر الإنجليزي هاري كين «31 عاماً» مهاجم بايرن ميونيخ الألماني بأسوأ فترة له مع «البافاري» منذ وصوله إلى «أليانزأرينا» الصيف قبل الماضي، قادماً من توتنهام مقابل 100 مليون يورو، إذ إنه لم يسجل أي هدف من «لعب مفتوح» منذ أكثر من شهرين وتحديداً منذ نوفمبر الماضي، واكتفى بتسجيل 3 أهداف من ضربات جزاء.

وبات السؤال المطروح في الصحافة الألمانية: هل بدأ نجم «كابتن» إنجلترا في «الأفول»، وافتقاد أهم ما يميزه وهو تسجيل الأهداف؟، بل ذهبت بعض الصحف إلى حد لومه واتهامه بانعدام الفاعلية الهجومية، بعد أن كان في موسمه الأول 2023-2024، على رأس قائمة الهدافين في الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث سجل 44 هدفاً في 45 مباراة لعبها بمختلف المسابقات، منها 36 هدفاً في 32 مباراة بالدوري «البوندسليجا»، بينما لم يسجل حتى الآن إلا 22 هدفاً في 24 مباراة، منها 10 أهداف من ضربات جزاء.

وانقسمت الآراء في ألمانيا بشأن المردود الفني والتهديفي لكين في الآونة الأخيرة، وقال لوثرماتيوس «أسطورة» البايرن، والذي كان يعارض بشدة ضم نجم توتنهام السابق، إنه «كبير السن» ومرتفع الثمن جداً، ولكنه للأمانة يحاول منذ وصوله أن يثبت أنه يستحق الرقم الكبير الذي دفعه «البايرن» مقابل شرائه.

وذكرت مصادر صحفية ألمانية مستقلة أنه إذا كان هذا النجم تألق في موسمه الأول، فإن زملاءه في الفريق لم يكونوا على المستوى المطلوب، وكانت النتيجة خسارة لقب «البوندسليجا» للمرة الأولى من 12عاماً، وعدم الحصول على أي بطولة أخرى، إذ خرج البايرن من الموسم «صفر اليدين».

ورغم ذلك ذهب البعض إلى اتهام كين بأنه ذو «فأل سيئ»، بدليل إنه لم يحقق أي بطولة مع ناديه السابق توتنهام أو منتخب بلاده.

وانتقد ديدي هامان أحد نجوم «البايرن» القدامي، كين بعد أدائه الأخير المخيب للآمال أمام أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا، وقال: البايرن لم يتعاقد مع كين من أجل أن يسجل في دارمشتاد، وإنما لكي يسجل في الفرق الكبيرة مثل باير ليفركوزين، وفي مباريات الإقصاء المباشر «خروج المغلوب» بدوري أبطال أوروبا، وهذا لم يحدث حتى الآن، وللتدليل على كلامه، قال: كين لم يسجل أمام باريس سان جيرمان ودورتموند وبنفيكا ولايبزج.

ورغم كل هذه الاتهامات، يؤكد كين ثقته في إمكانياته، ويقول: لم تُتح لي الكثير من الفرص في هذه المباريات الأخيرة، ولكن يجب أن أستمر في المحاولة، وستأتي الأهداف.

أما فينسنت كومباني، المدير الفني للبايرن، فقد أكد أنه غير قلق، وقال: أعرف جيداً ما يمكن أن يقدمه كين للفريق ولا أشغل نفسي بما يتردد بشأن حصيلته من الأهداف.

وذكرت مصادر صحفية وثيقة الصلة بالبايرن أن أهم ما يشغل إدارة النادي حالياً أن يضع كين نهاية لصيامه عن التهديف من «لعب مفتوح»، وأن يعود فعالاً وحاسماً، مثلما كان في موسمه الأول.