وفاة أصغر لاعب يشارك مع مانشستر يونايتد في التاريخ!

لندن (د ب أ)

توفى حارس المرمى السابق ديفيد جاسكيل، «أصغر لاعب شارك مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، في التاريخ»، وذلك عن عمر 84 عاماً.

وكان جاسكيل يبلغ 16 عاماً و19 يوماً عندما شارك مع مانشستر يونايتد في المباراة التي أقيمت على ملعب ماين رود، معقل فريق مانشستر سيتي، بعد إصابة حارس المرمى الأساسي راي وود، في أكتوبر 1956، وحافظ اللاعب على نظافة شباكه في المباراة التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد بهدف نظيف، ليفوز مع فريقه بالدرع الخيرية.

وقضى جاسكيل 11 عاماً في أولد ترافورد، ساعد الفريق خلالها في الفوز بالمباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام ليستر سيتي 3-1 في ملعب ويمبلي عام 1963.

وذكر مانشستر يونايتد: «شعرنا بحزن شديد لوفاة ديفيد جاسكيل، أصغر لاعب في التاريخ يشارك معنا وحارسنا السابق، ونعرب عن تعازينا لعائلته وأصدقائه».