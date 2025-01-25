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الرياضة

أباريسيو بطل المرحلة الأولى لـ«طواف الشارقة»

أباريسيو بطل المرحلة الأولى لـ«طواف الشارقة»
25 يناير 2025 11:30

 
الشارقة (الاتحاد)

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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، الدراج ماريو أباريسيو من فريق بورجوس الإسباني بطلاً للمرحلة الأولى من طواف الشارقة الدولي العاشر للدراجات الهوائية «التميز والإبداع» التي جرت في الحدائق المعلقة بكلباء، حيث تنافس المشاركون في قطع مسافة 132.91 كلم انطلاقاً من مسرح المجاز.
وشهد مراسم التتويج وشارك في تكريم الفائزين، عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ومنصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات، وأيمن علي، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، وعبدالملك جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وراشد الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء.
وأحرز الدراج ماريو أباريسيو «بورجوس الإسباني»، المركز الأول والميدالية الذهبية، وتبعه لورينزو «تيك الإيطالي»، وسمباياخ «بورجوس الإسباني».
وحصل ماريو أباريسيو «بورجوس الإسباني» على القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة، برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، كما حصل أباريسيو على القميص الأخضر لصاحب أفضل نقاط لمعدل السرعة، برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وحصل راشد البلوشي من منتخب الإمارات على القميص الأحمر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات برعاية بلدية الشارقة.
وذهب القميص الأبيض، برعاية قناة الشارقة الرياضية، لصاحب المركز الأول للشباب تحت 23 سنة إلى ماجي فويت بياغتيه من فريق الإمارات للمحترفين، ونال قميص علم الإمارات، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، الدراج عبدالله جاسم آل علي من فريق الإمارات، صاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة.
وضمن الفعاليات المصاحبة تم تقديم لوحة رسم بالرمال عنوانها «53 عاماً وشارقة سلطان أكثر إشراقاً» نفذتها زهرة الناصر من البحرين ونالت إعجاب الحضور.
ويستأنف الطواف بالمرحلة الثانية «المنطقة الوسطى» صباح السبت، لمسافة 127 كلم، من أمام مزرعة القمح في مليحة، وتنتهي في جامعة الذيد.

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