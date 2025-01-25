إصابات في مشاجرة بالدوري الألماني



فولفسبورج (د ب أ)



ذكرت الشرطة أن ثلاثة من رجال الأمن تعرضوا لإصابات خفيفة قبل بدء مباراة بالدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) بين فولفسبورج وهولشتاين كيل.

وذكرت شرطة مدينة فولفسبورج، أنه تم طرد ثلاثة من مشجعي فريق كيل من ملعب فولكسفاجن أرينا نتيجة لذلك.

ووفقاً للشرطة، بدأ الحادث لدى مرافقة أحد مشجعي الفريق الزائر إلى خارج الملعب بسبب تدمير الممتلكات.

وذكرت الشرطة أن مشجعين آخرين تدخلوا، حيث اندلعت مشاجرة بين «مجموعة من مشجعي كيل المتشددين ورجال الأمن»، وتدخلت الشرطة.

وصدرت تقارير عديدة بهذا الشأن، ووفقاً لصحيفة «كيلير ناخريشتين»، وقع الحادث قبل المباراة، وأكد النادي هذه الأحداث، دون أن يعلق عليها.