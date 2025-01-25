«غنتوت» و«الباشا» يفتتحان «الإمارات الدولية للبولو»

أبوظبي (الاتحاد)



يلتقي «غنتوت» مع «الباشا»، يوم الأحد، في افتتاح «النسخة الـ24» من بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو، فيما يلعب يوم الاثنين «بن دري» مع «أيه إم»، و«لامار» مع «أبوظبي».

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ودعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع اتحاد البولو، ومساهمة العديد من الجهات والشركات، واعتمدت اللجنة الفنية القوائم النهائية للفرق المشاركة.

يقود فريق غنتوت «حامل اللقب»، علي المري ميجيل دياليا، وأوسكار كولومبرس، وخوان جستافو، فيما يقود «الباشا» الذي يلعب للمرة الأولى هاني جابشي، وفدريك، وتوماس وليان، وريكاردو جاروس.