«تانيا» يحصد ذهبية «تشكيل الـ16» في «النفق الهوائي»

أبوظبي (الاتحاد)



تُوج فريق تانيا الروسي بطلاً لمسابقة تشكيل الـ16 متسابقاً للقفز المظلي الداخلي، بأطول نفق في العالم، في ختام بطولة الإمارات الدولية للقفز بالمظلات، والتي احتضنها النفق الهوائي الأعلى والأضخم بالعالم في كلايم جزيرة ياس بأبوظبي.

وشارك في تتويج الأبطال الذي احتضنته حلبة ياس «فيراري»، يوسف حسن الحمادي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية، ومحمد يوسف عبدالرحمن، الأمين العام للاتحاد، وحسين محمد الحسني، نائب مدير عام كلايف جزيرة ياس، وأندريه شولوفسكي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، والوفود المشاركة التي استمتعت بالعروض المثيرة التي قدمها أبرع القافزين داخل النفق الهوائي الرائع.

وشهدت مراسم التكريم الاحتفاء بأسرة اتحاد الرياضات الجوية، وتكريم عدد من الأبطال أصحاب الأرقام القياسية للنفق الهوائي.

وانفرد «تانيا» بالصدارة، واستحق ذهبية البطولة، ليجمع بين مسابقة «الثماني» ومسابقة الـ16، بعد أن جمع في «تشكيل الـ16» 141 نقطة، وبمعدل 17.63 نقطة، وبفارق كبير عن «نومداس» صاحب المركز الثاني الذي حصد 110 نقاط، وبمعدل 13.75 نقطة، فيما حل «هاف فان» ثالثاً، وله 92 نقطة، وبمعدل 11.50 نقطة، وجاء «أيروسيان» رابعاً برصيد 88 نقطة، وبمعدل 11 نقطة.

وشهد اليوم قبل الختامي لـ«المرحلة الثانية» من البطولة منافسات قوية زينت سماء دبي، بمشاركة أكثر من 200 متسابق في القفز المظلي الحر الخارجي في سكاي دايف دبي، بمنطقة مرغم طريق دبي العين، وسط طقس رائع وأجواء تنافسية مثيرة.