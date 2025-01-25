«أنليشد» لإسطبلات الريف بطل «تحدي آل مكتوم»



محمد حسن (دبي)



تُوج الجواد «أنليشد» لإسطبلات الريف، بلقب تحدي آل مكتوم للفئة الأولى للخيول العربية الأصيلة، خلال أمسية «فاشون فرايداي»، التي أقيمت بمضمار ميدان، ضمن كرنفال سباقات دبي، بحضور جماهيري غفير من محبي السباقات.

وشهدت الأمسية «ثنائية» لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، فيما نال «ووك أوف ستار» لعذبه للسباقات، لقب تحدي آل مكتوم للخيول المهجنة «الفئة الأولى»، وحصد «رومانتيك وورير» لبيتر لاو باك، لقب سباق «جبل حتا».

وتميزت الأمسية التي تألفت من 9 أشواط بجوائز تزيد على 10 ملايين درهم، بالأرقام القياسية، حيث تم تسجيل 4 أرقام جديدة عبر كل من «أنليشد»، و«ماربان»، و«ويست أيكر»، و«رومانتيك وورير»، كما شهدت الأمسية «ثلاثية» للفارس جيمس ماكدونالد، و«ثنائية» للمدرب بوبات سيمار، والمدرب جيمس كوستا، والفارس تاج أوشي.

وجاء فوز «أنليشد» بإشراف جابر بيطار، وقيادة ريتشارد مولن، في سباق تحدي آل مكتوم في الشوط الأول لمسافة 1900 متر، وسجل 2:06:00 دقيقة، وهو رقم قياسي لهذا المسافة.

وافتتح «ماربان» ثنائية خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة جيمس ماكدونالد، عندما انتزع لقب سباق قلعة الفهيدي في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر للفئة الثانية، وسجل زمناً قياسيا بلغ 1:21:04 دقيقة.

وسجل «كفاف» الفوز الثاني لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة جيمس ماكدونالد، في الشوط التاسع والأخير على لقب الخيل تروفي لمسافة 2810 أمتار «قوائم»، وسجل 2:58:91 دقيقة.

وتمكن النجم «ووك أوف ستار»، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، من الظفر بلقب السباق الرئيسي تحدي آل مكتوم للفئة الأولى للخيول المهجنة الأصيلة في الشوط السادس لمسافة 1900 متر، وقطع المسافة بزمن 1:56:21 دقيقة.

ونجح النجم الذائع الصيت وصاحب أعلى المداخيل في المكاسب المالية «رومانتيك وورير»، بإشراف شاب شينج شام، وقيادة جيمس ماكدونالد، في انتزاع لقب سباق جبل حتا للفئة الأولى في الشوط السابع لمسافة 1800 متر، وسجل 1:45:10 دقيقة، وهو زمن قياسي جديد لهذه المسافة.

وخطف «جولدن دي فيكوما» لمحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة كونور بيسلي، لقب سباق الـ2000 جينيز الإماراتي في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر للفئة الثالثة، وسجل 1:37:08 دقيقة.

وتألق «كينج جولد» لكريستيان وينجتانز، بإشراف نيكولاس كاولري، وقيادة أدري دي فريز، خلال الشوط الرابع في سباق فايربريك ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر، ونجح في خط اللقب من أمام «لوريل ريفر» بطل كأس دبي العالمي، مسجلاً 1:36:70 دقيقة.

وانتزع «ويست ايكر» لمايكل بلنكوي، بإشراف جورج سكوت، وقيادة كولوم شيفرد، لقب سباق بلو بوينت سبرينت في الشوط الخامس لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية»، وسجل 55:38 ثانية.

وواصل «توز» لإسطبلات داكي، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي تألقه، مسجلاً فوزه الرابع على التوالي، عندما حلق بلقب الشندقة للسرعة في الشوط الثامن لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة»، وسجل 1:10:43 دقيقة.