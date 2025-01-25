وفاة لاعبة أثناء التدريب



روما (د ب أ)



توفيت لاعبة دراجات إيطالية تبلغ «19 عاماً»، بعدما اصطدمت بها سيارة، خلال حصة تدريبية صباح الجمعة، وفقاً لما ذكرته تقارير إعلامية إيطالية، اليوم السبت. وكانت سارة بيفر في تدريب مع شقيقها بميزوكورونا، وهي بلدية في منطقة ترينتينو ألتو أديجي، شمالي إيطاليا، عندما صدمتها سيارة يقودها رجل في السبعينيات من عمره، وذلك تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت جرينتش، وفقاً لما نقلته العديد من وسائل الإعلام الإيطالي من بينها وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

ولفظت بيفر «19 عاماً» أنفاسها الأخيرة على الفور متأثرة بإصاباتها، رغم محاولات خدمات الطوارئ إنعاشها.

ووفقاً لصحيفة «جازيتا ديلو سبورت» تعرض شقيق بيفر لإصابات بسيطة. وانضمت بيفر لفريق مينديلسبيك العام الماضي، ونافست على المستويين المحلي والدولي.

وذكر الفريق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «بقلوب مفعمة حزناً، نعلن الوفاة المأساوية للاعبتنا الحبيبة سارة بيفر، ضحية حادث أثناء حصة تدريبية».

وأضاف: «سوف يتذكر زملاؤها، والعاملون والإدارة دائماً ابتسامتها التي تميزت بها. لقد تركت سارة فراغاً بيننا جميعاً، لكنها ستظل دائماً في قلوبنا».

وفتحت النيابة المحلية تحقيقاً في الحادث.