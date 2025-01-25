صلاح ومرموش «الصورة الأحلى».. مباراة «إلكترونية» بين ليفربول والسيتي!

معتصم عبدالله (أبوظبي)

«اضحك الصورة تطلع حلوة»، عبارة وضعها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي باللغة العربية على منصة «إكس»، مع صورة النجم المصري محمد صلاح، وبعدها بساعات قليلة، وضع الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي باللغة العربية، صورة لاعبه المصري الجديد عمر مرموش، وكتب عليها «مش محتاج يضحك عشان الصورة تطلع حلوة» عبر المنصة ذاتها.

«المباراة الإلكترونية» بين الناديين، أظهرت التنافس اللطيف بين الحسابات الرسمية، من خلال النجمين المصريين، الزميلين في منتخب «الفراعنة» المتنافسين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ سباق التنافس بين الناديين على استقطاب الجمهور العربي والمصري تحديداً، بصورة واضحة منذ إعلان مانشستر سيتي تعاقده مع مرموش «25 عاماً»، قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة قدرت التقارير قيمتها بنحو 75 مليون يورو.

أشعلت الحسابات الرسمية لناديي ليفربول، ومانشستر سيتي، سباق الاستقطاب للجماهير العربية والمصرية، والذي يتصدره النجمان محمد صلاح وعمر مرموش، الزميلان في منتخب «الفراعنة» المتنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستهل سيتي تقديم نجمه مرموش الجديد بفيديو على منصات التواصل الاجتماعي لقبه خلاله بـ«الفرعون المصري»، في الوقت الذي نشر فيه الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على «إكس» صورة للاعب وهو يرتدي قناعاً اشتهر به خلال فترة وجوده مع فرانكفورت، لكن هذه المرة كان يرتدي قلادة فرعونية، ما أثار تفاعلات واسعة بين المتابعين.

وارتبط لقب «الفرعون المصري» بنجم ليفربول محمد صلاح، حيث لم يتوان حساب «الريدز» في منصة «إكس» عن الدفاع عن لقب نجم الفريق، بعدما نشر صوراً لمحمد صلاح مع أبرز أرقامه منذ انضمامه إلى الفريق، مع تعليق «الملك المصري في أوروبا للريدز»، في الوقت الذي نشر فيه حساب النادي الإنجليزي على فيسبوك صورة لصلاح وهو يرتدي تاجاً وعلم مصر، في إشارة إلى أن صلاح يُعد ملك المصريين في إنجلترا، أو كما يحب أن يلقبه جمهور الريدز «الملك المصري».