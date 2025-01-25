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الرياضة

زايد بن حمد: الدعم الخليجي للخيول العربية أسهم في النهضة والتطور الكبير

زايد بن حمد: الدعم الخليجي للخيول العربية أسهم في النهضة والتطور الكبير
25 يناير 2025 13:32

الرياض (وام)
أكد الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الخيول العربية، أن الدعم الخليجي للخيول العربية أسهم في النهضة والتطور الكبير الذي تشهده في جميع مجالاتها وأنشطتها، وكذلك الحفاظ على سلالاتها، التي تعد إحدى أقدم سلالات الخيول في العالم.
جاء ذلك خلال حضوره انطلاق فعاليات بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة، لمهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي 2025 «تايتل شو»، بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب في العاصمة السعودية الرياض.
وقام الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، بجولة في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، الجهة الرسمية التي تعنى بالخيل العربية وتسجيلها في المملكة، واطلع على جهود المركز في الارتقاء بالخيول العربية وحفظ سلالاتها، وأشاد بالدعم الكبير الذي يقدمه الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، وبحسن التنظيم والإعداد من قبل إدارة مهرجان الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمي للجواد العربي.
حضر الفعاليات الأمير عبدالمجيد بن سلطان بن عبد العزيز، مالك مربط أكمل، والشيخ حمد خالد الصباح، مالك مربط الحمد، والشيخ حمد بن علي آل ثاني، مالك مربط مضر، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الخيول العربية، وعبدالعزيز المقبل، المدير العام لمركز الملك عبدالعزيز للخيول العربية، وعدد من المسؤولين بالمملكة العربية السعودية.
وشهدت البطولة، مشاركة نحو 300 خيل، يملكها 160 مالكاً من السعودية وأكثر من 20 دولة للتنافس على ألقابها المختلفة.

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