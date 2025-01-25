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الرياضة

ابن الحبيب: «دبي للسلة» أقوى إعداد للتصفيات الآسيوية

ابن الحبيب: «دبي للسلة» أقوى إعداد للتصفيات الآسيوية
25 يناير 2025 15:00

علي معالي (دبي)

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يلتقي منتخبنا مع اتحاد عمان الأردني، في الساعة الخامسة مساء الأحد، ضمن «النسخة الـ34» لبطولة دبي الدولية لكرة السلة، ويتضمن البرنامج أيضاً مباراة أهلي طرابلس الليبي مع زامبانجا الفلبيني، في الساعة السابعة مساءً، والحكمة اللبناني مع منتخب تونس في الساعة التاسعة مساءً.
وأكد الدكتور منير بن الحبيب، المدير الفني، أن أهداف المنتخب تختلف عن بقية الفرق المشاركة، مشيراً إلى أن هناك جولة ثالثة وأخيرة في تصفيات كأس آسيا، يتم الترتيب والتحضير لها جيداً، وقال «نلتقي مع سوريا ولبنان في مباراتين مهمتين 21 و24 فبراير المقبل، وبالتالي يكون التركيز على تجهيز اللاعبين».
وأضاف: «التجربة الأولى أمام سترونج جروب الفلبيني في (دولية دبي)، والتي انتهت بفوز المنافس 99-91، جاءت إيجابية، ونحتاج إلى هذه المباريات الجماهيرية والقوية، وبالتالي فإن البطولة بمثابة أقوى وأفضل إعداد لباقي مشوار تصفيات كأس آسيا».
وقال: استعان الجهاز الفني بـ«الثنائي» المحترف في البطائح، وندفع بهما على فترات خلال المباريات، حتى لا يُصاب اللاعبون الأساسيون، نتيجة الإرهاق بسبب المشاركات المحلية والقارية، مثل لاعبي شباب الأهلي، ونبني على النقاط الإيجابية في البطولة القوية، حتى موعد مباراتي سوريا ولبنان.
من ناحية أخرى، قدم الشارقة عرضاً مثيراً أمام الحكمة اللبناني، في مواجهة انتهت لمصلحة الحكمة 86-79، ولعب «الربع الأول» دوراً حاسماً في ترجيح كفة الفريق اللبناني 23-12، بعدما تقاربت النتيجة في الأرباع الأخرى، بل تفوق «الملك» في «الربع الثالث» 27-21، وفاز الحكمة 24-23 و18-17 في الربعين الثاني والرابع، ويغيب عن الشارقة ثنائي المنتخب محمود وسيم وديماركو.

الإمارات
دبي
دولية دبي للسلة
الشارقة
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