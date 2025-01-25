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الرياضة

ماريسكا: بالمر يستطيع القيام بدور صلاح!

ماريسكا: بالمر يستطيع القيام بدور صلاح!
25 يناير 2025 14:40

لندن (أ ف ب)

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رأى الإيطالي إنتسو ماريسكا، مدرب تشيلسي الإنجليزي، أنّ النجم الصاعد كول بالمر يستطيع أن يلعب الدور نفسه للنادي اللندني، على غرار المصري محمد صلاح في ليفربول متصدر ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم.
وأظهر بالمر (22 عاماً) هدوءاً يتخطى عمره عندما أنهى «البلوز» سلسلة من خمس مباريات بلا فوز، بتغلبه على ولفرهامبتون 3-1 بفضل أدائه القيادي في خط الوسط في أواخر المباراة.
وقال ماريسكا، الذي ينتظر فريقه مباراة صعبة أمام مانشستر سيتي السبت «إنه (بالمر) يتحسن كثيراً، ولكن ليس فقط من حيث عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة».
وتابع: «الشوط الثاني ضد ولفرهامبتون كان بالنسبة لي أحد أفضل اللحظات منذ وصولي إلى هنا، لقد أظهر شخصيته، وكان يطلب الكرة في أي لحظة يحتاجها الفريق، ليفربول عندما يمر بلحظة صعبة يطلب صلاح الكرة، أرسنال عندما يواجه بعض المشاكل يطلب مارتن أوديجارد الكرة».
وأردف: «نحن بحاجة إلى هذا النوع من اللاعبين عندما نكون في بعض اللحظات الصعبة، الذي يلجأ إلى زملائه ويقول (أعطوني الكرة، لا تقلقوا، سأكون المسؤول)».
وتابع المدرب الإيطالي: «هذا النوع من الشخصية التي يجب أن نظهرها في اللحظات الصعبة، ضد ولفرهامبتون في الشوط الثاني كان في القمة».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
مانشستر سيتي
ليفربول
محمد صلاح
كول بالمر
أرسنال
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