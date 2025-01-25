«الصقر 83» يتألق في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور



مصطفى الديب (أبوظبي)



حلق «الصقر 83» لسعيد محمد ديلو سلونجي، بلقب شوط الجير بيور فرخ فئة العامة الهواة، في انطلاق منافسات اليوم السادس عشر من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.

وينظم نادي أبوظبي للصقارين النسخة الثانية عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور حتى 27 يناير الجاري، بمنطقة الفلاح في العاصمة أبوظبي.

وجاء «عجب» لسهيل سعيد محبوب القبيسي، في المركز الثاني، و«دوا» لحمد محمد سهيل الظاهري ثالثاً.

وفي شوط الجير بيور جرناس، انتزع الصقر «الشميمي 1» لحمد أحمد راشد الخييلي، المركز الأول، وتبعه «أسد» لحمد عتيق العامري، و«هداد» لراشد مروان عتيق المري.

وفي شوط السيدات فئة العامة، حلق الصقر «جي أس 20» لشمسة الكتبي بالمركز الأول، وتبعه «مروح» لعوشة خليفة حمد المنصوري، و«باكو» لمريم سالم سيف الكتبي.

وتقام يوم الأحد منافسات أشواط أصحاب الهمم لجميع فئات الفرخ والجرناس، وأيضاً أشواط الناشئين للفرخ والجرناس.