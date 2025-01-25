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الرياضة

«العاصفة» تؤجل مباراة في أسكتلندا

«العاصفة» تؤجل مباراة في أسكتلندا
25 يناير 2025 16:39

جلاسكو (أ ب)

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تقرر تأجيل مباراة سلتيك ودندي، التي كان من المقرر إقامتها اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الأسكتلندي لكرة القدم، بسبب الأضرار التي لحقت بملعب النادي بسبب العاصفة إيوين.
جلبت العاصفة إيوين رياحاً وصلت سرعتها إلى 160 كم - ساعة «100 ميل - ساعة» في وسط أسكتلندا، مع تحذير باللون الأحمر من مكتب الأرصاد الجوية البريطاني الذي يشير لخطورة على الحياة.
وذكر نادي سلتيك، متصدر الدوري الأسكتلندي، في بيان اليوم السبت: «مباراة اليوم بالدوري الأسكتلندي بين سلتيك ودندي التي كان من المقرر إقامتها في ملعب سلتيك بارك تم إلغاؤها».
وأضاف البيان: «لسوء الحظ، وبسبب الأضرار التي لحقت بالملعب، تم إبلاغنا بأننا غير قادرين على إقامة مباراة اليوم.
وبينما يعد هذا أمراً مخيباً للآمال، فإن سلامة مشجعينا ستكون دائماً أولويتنا».
وذكر سلتيك أن المباراة ستقام في الخامس من فبراير المقبل.

أسكتلندا
الدوري الأسكتلندي
سلتيك
دندي
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