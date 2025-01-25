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الرياضة

الهلال والاتحاد.. من «بطل الشتاء» في السعودية؟

الهلال والاتحاد.. من «بطل الشتاء» في السعودية؟
25 يناير 2025 16:55

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يشهد الدوري السعودي صراعاً محتدماً على لقب بطل الشتاء بين الهلال والاتحاد، حيث يتطلع الفريقان إلى إنهاء النصف الأول من الموسم في صدارة الترتيب.
يخوض الهلال اختباراً صعباً أمام القادسية، بينما يلتقي الاتحاد مع ضمك، يوم الاثنين المقبل، في «الجولة 17»، وبناء على نتيجة المباراتين يتحدد بطل الشتاء، حيث يملك الهلال 43 نقطة، بفارق الأهداف عن الاتحاد.
ويدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد سلسلة من الانتصارات، كما يتسلح بالقوة الهجومية الكبيرة، حيث سجل 13 هدفاً في آخر مباراتين، لكنه يواجه تحدياً صعباً، عندما يلتقي القادسية الذي يحتل المركز الثالث، ويسير بشكل لافت في الدوري، مع مدربه الإسباني المخضرم ميتشيل، وتعد المباراة اختباراً مهماً للفريقين، حيث يسعى الهلال للحفاظ على صدارته، بينما يطمح القادسية إلى انتزاع فوز تاريخي على «الأزرق».
بينما سيكون الاتحاد مع مواجهة ليست بالسهلة، عندما يواجه ضمك الذي يسعى لتخطي الخسارة في آخر جولتين أمام الاتفاق بثلاثية، ثم الخسارة في الثواني الأخيرة أمام الفتح في الجولة الماضية، ويحتل المركز العاشر بـ18 نقطة، ويتسلح ضمك بعودة لاعبه المصري المخضرم طارق حامد لدعم وسط الملعب، بعد غياب لفترة طويلة بسبب الإصابة، وأصبح جاهزاً للمشاركة أما فريقه السابق الاتحاد.

السعودية
الدوري السعودي
الهلال السعودي
الاتحاد السعودي
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