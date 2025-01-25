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«محنة» تخطف الكأس في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

«محنة» تخطف الكأس في مهرجان ولي عهد دبي للهجن
25 يناير 2025 17:12

علي معالي (دبي)
شهدت تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن، منافسة قوية بين الشعارات المشاركة، حيث أقيمت أشواط الرموز بميدان المرموم، بمشاركة 1780 مطية، بواقع 1052 مطية في الفترة الصباحية و728 مطية في الفترة المسائية، وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري كبير.
وتمكنت «محنة» المملوكة لسعيد جابر عبدالله محمد من التتويج بكأس سمو ولي عهد دبي للقايا الأبكار المفتوح، والجائزة المالية الكبرى البالغة 1.5 مليون درهم، بعد أن قطعت مسافة السباق البالغة 5 كيلومترات في زمن قدره 7:19:8 دقيقة.
وواصل «شعار الشقي» لسعيد جابر عبدالله محمد تألقه في الشوط الثاني، بعد أن خطف «مهلك» بندقية اللقايا الجعدان المفتوح والجائزة النقدية البالغة مليون درهم، مسجلاً أسرع توقيت في جميع الأشواط بلغ 7:13:1 دقيقة.
أما في شوط كأس سمو ولي عهد دبي للقايا الأبكار المفتوح للإنتاج، فقد نجحت «ميموعة» المملوكة لـ سيف علي سالم العامري في تحقيق الفوز والتتويج بالجائزة المالية التي تبلغ 1.5 مليون درهم، بعد أن سجلت زمناً قدره 7:17:4 دقيقة.
واختتمت تحديات الرموز بالمنافسة على بندقية اللقايا الجعدان المفتوح للإنتاج، حيث تمكن «الماهر» لـ عبيد سالم راشد بالحباله الكتبي من حسم اللقب لصالحه والتتويج بجائزة 800 ألف درهم، بعد أن سجل توقيتاً بلغ 7:19:6 دقيقة.

إبداع الإنتاج 

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واحتضن ميدان المرموم انطلاقة تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل ضمن المهرجان، وذلك من خلال إقامة 22 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، حيث تنافست مطايا الإنتاج من خلال 12 شوطاً.
واستطاعت «العملة» المملوكة لـ حمد نهيان سالم العامري أن تخطف صدارة الشوط الأول للقايا الأبكار المحليات للإنتاج بزمن قدره 7:25:0 دقيقة.
وحققت «طرب» لسعيد نايع الشاوي الغفلي الفوز في الشوط الثاني للقايا الأبكار المهجنات للإنتاج بتوقيت بلغ 7:24:1 دقيقة.
أما ثالث الأشواط والمخصص للقايا الجعدان المحليات للإنتاج، فقد شهد تفوق «وفق» لعبدالعزيز سيف علي سويلم الكتبي بزمن 7:24:5 دقيقة.
وتألق «هداد» لمبارك محمد سعيد حمرور العامري في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات للإنتاج، مسجلاً التوقيت الأفضل في جميع الأشواط بالاشتراك مع «لافت» بشعار سلطان علي سلطان سالم الكتبي صاحب ناموس الشوط الثامن للقايا الجعدان المهجنات للإنتاج، حيث قطع «هداد» و«لافت» مسافة السباق في زمن قدره 7:23:5 دقيقة.

 

مهرجان ولي عهد دبي للهجن
ميدان المرموم
سباقات الهجن
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