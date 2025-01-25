دي روسي يستحوذ على نادٍ «درجة رابعة»



روما (رويترز)



استحوذ دانييلي دي روسي لاعب وسط روما، ومنتخب إيطاليا السابق، على نادي أوستياماري، الذي لا يطبق فيه نظام الاحتراف بالكامل، والذي بدأ فيه مسيرته مع كرة القدم، ووعد بتعزيز مجتمع الضاحية الساحلية في روما، حيث يقع الفريق.

وتأسس أوستياماري، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي، عام 1945.

وكتب دي روسي عبر حسابه على إنستجرام «هدفي هو العمل على بناء نادٍ قوي ومبتكر، ليكون وسيلة لتوحيد الناس وتعزيز قيم المجتمع وتقريب العائلات من منطقتهم، مع الشعور بالفخر لتمثيل أوستيا داخل وخارج الملعب».

وكان دي روسي، الذي أقيل من تدريب روما في سبتمبر، بعد بداية متعثرة للموسم، عنصراً أساسياً في الفريق الإيطالي، لمدة قاربت عقدين من الزمن، قبل أن يغادر النادي عام 2019.

كما شارك مع منتخب إيطاليا في 117 مباراة، وتوج معه بكأس العالم في 2006.

وبدأ دي روسي رحلته مع أوستياماري بالمشاركة مع فريق الشباب منذ عام 1997 حتى 2000.