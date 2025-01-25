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الرياضة

بوستيكوجلو: إدارة توتنهام تلعب بالنار!

بوستيكوجلو: إدارة توتنهام تلعب بالنار!
25 يناير 2025 18:04

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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أبدى الأسترالي إنج بوستيكوجلو «59 عاماً» المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي قلقه الشديد، فيما يتعلق بوضع فريقه وترتيبه المتأخر في جدول الدوري «البريميرليج»، حيث يقبع في المركز الـ 14، واعترف بأن إدارة النادي «تلعب بالنار»، بعدم تحركها نحو التعاقد مع لاعبين جدد خلال «الميركاتو الشتوي» الحالي.
وقال بوستيكوجلو: هناك عدد كبير من اللاعبين يعانون من إصابات مختلفة، ويزيد عددهم على 12 لاعباً، تمتلئ بهم «عيادة» النادي، وهو أكبر عدد من الإصابات، يعاني منها فريق في الدوري.
ومن بين المصابين، دومينيك سولانكي الذي تم التعاقد معه في الصيف الماضي مقابل 75 مليون يورو، حيث يعاني من إصابة في ركبته ويغيب لأكثر من شهر ونصف الشهر.
ويمر توتنهام بفترة عصيبة، وأصبح الفارق بينه وبين أول الهابطين لدوري الدرجة الأولى «الشامبيونشيب» 8 نقاط فقط، ولم يفز «السبيرز» إلا مرة واحدة في آخر 10 مباريات لعبها في الدوري، إذ خسر في 7 لقاءات، وتعادل في مباراتين.
ويخشى بوستيكوغلو أن يتفاقم الوضع في النصف الثاني من الموسم، ما لم تقوم الإدارة بتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد.
وإزاء الغيابات الكثيرة، اضطر بوستيكوغلو إلى الاستعانة بلاعبي الأكاديمية الشباب ولكنه لا يزال محبطاً لغياب الدعم، حيث لم ينضم إلى الفريق إلا حارس المرمى التشيكي أنطوني كينسكي.
وتابع بوستيكوجلو، قبل مواجهة ليستر سيتي غداً الأحد في الجولة 23 للدوري، قائلاً: «نحن نلعب بالنار لعدم ضم صفقات جديدة، وأنا على اتصال يومي بالمدير الرياضي يوهان لانج، في محاولة لإقناعه، بضرورة دعم الفريق على وجه السرعة هذا الشتاء.
ورغم أزمة الهزائم المتتالية، لا يزال بوستيكوجلو يحظى بثقة الإدارة، بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس الرابطة، وفوزه في الذهاب 1- صفر على ليفربول، ويلعب الإياب في «أنفيلد» 6 فبراير المقبل، ومن المنتظر أن يعود المدافعين كريستيان روميرو وميكي فان دي فين، قبل مباراة العودة أمام ليفربول، في حين يبقى هناك أكثر من عشرة لاعبين يعالجون في «عيادة» النادي.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
آنجي بوستيكوجلو
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