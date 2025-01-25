الهاجري يتألق مع «ليليلونكا» في دولية أبوظبي لقفز الحواجز



أبوظبي (الاتحاد)



قدم فارسنا محمد غانم الهاجري استعراضاً مبهراً مع الفرس «ليليلونكا أس تي دبليو» ليتصدر المنافسة الدولية بمواصفات الجولة الواحدة من فئة الأربع نجوم، برعاية نادي أبوظبي للفروسية، فوق حواجز الـ 140 سم، ضمن بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز، مسجلاً 55:34 ثانية وتبعه السوري ليث علي مع الفرس «كاميليا دو لا فيجن» بزمن 56:27 ثانية، واليوناني ديمتري ناتسيس؛ مع الفرس «كوري زد» مسجلاً 57:36 ثانية.

وفي منافسة الجولة الواحدة من فئة الأربع نجوم، برعاية نادي أبوظبي للفروسية، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، وبفارق الزمن، توّج بجائزة المركز الأول السوري محمد فادي الزبيبي مع الفرس «كوستودس لاراسينا»، وأنهى الجولة في 52:42 ثانية.

وفاز الفارس السعودي رمزي الدهامي مع الفرس «أدريسي» بجائزة المركز الأول في منافسة المرحلتين من فئة الأربع نجوم وبرعاية العواني، وعلى حواجز الـ145 سم، وأكمل المرحلة الثانية في زمن 26:47 ثانية.

وحسم فارسنا الشاب مبخوت عويضة الكربي مع الفرس «سينيتا» الفوز مبكراً في المنافسة التأهيلية لفئة الفرسان الشباب من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، بمواصفات خاصة لمرحلتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، مسجلاً 24:59 ثانية في المرحلة الثانية.

وأحرز اللبناني طوني عسّاف مع الفرس «كيب إت كومنج» المركز الأول بزمن التمايز 39.09 ثانية، في منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز الـ 120 سم، برعاية اتحاد الفروسية والسباق.

وأحرز السوري أسامة الزبيبي مع جواده «بي إي سي هوجو» المركز الأول في منافسة الجولة الواحدة مع جولة تمايز على حواجز الـ130 سم، برعاية نادي أبوظبي للفروسية بزمن 38:34 ثانية.

وتوّجت الفلسطينية صوفيا جونشاروفا بجائزة ختام الجولة التأهيلية للفرسان الأشبال من دول المجموعة الإقليمية السابعة، وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز الـ110 سم برعاية نادي أبوظبي للفروسية، وأكملت التمايز مع الجواد «آكشن قايد في دي» بزمن 42:66 ثانية.

وفازت الفرس «بيلي مورزين» بقيادة فارسنا عمر عبد العزيز المرزوقي، في المنافسة الدولية لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات، وجاءت المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، على حواجز ارتفاعها 125 سم.

وسيطرت خيول القفز الصغيرة من بريطانيا على المراكز الأربعة الأولى في منافسة البطولة الدولية لخيول القفز الصغيرة عمر 7 سنوات، بمشاركة 13 خيلاً، وتصدرتها الفرس «بي ذيسي» البريطانية جورجيا تيم، بزمن التمايز 41:17 ثانية.