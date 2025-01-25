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الرياضة

شباب الأهلي إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة

شباب الأهلي إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة
25 يناير 2025 19:39

 
علي معالي (عجمان)

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تأهل شباب الأهلي إلى «المربع الذهبي» لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بالفوز على عجمان 2-1، في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بن محمد بالشارقة، سجل لـ «الفرسان»، ماتيوس ليما في الدقيقة 57، ومؤنس دبور في الدقيقة 77، وأحرز لـ «البرتقالي»، ليثري سيلفا في الدقيقة 75.
وجد شباب الأهلي صعوبة في تهديد مرمى علي الحوسني حارس عجمان خلال الشوط الأول، بسبب التنظيم الدفاعي الجيد، وأتيحت الفرصة الأولى لـ «الفرسان» في الدقيقة 24 عن طريق بالا الذي سدد كرة قوية من على حدود المنطقة أبعدها الحارس ببراعة، وتألق علي الحوسني مجدداً، عندما أبعد رأسية رينان فيكتور، بعد ركنية من كارتابيا، وواصل شباب الأهلي محاولاته في الشوط الثاني، وأضاع ليما «فرصة ذهبية»، بعد تمريرة رائعة من مؤنس دبور، وضعته في مواجهة المرمى إلا أنه سدد الكرة بجوار القائم.
ونجح ماتيوس ليما في إنهاء «معاناة» شباب الأهلي بتسجيله الهدف الأول، بعد متابعة عرضية بالا في الدقيقة 57، وأعاد عجمان المباراة إلى «نقطة الصفر» بهدف ليثري سيلفا إثر «صاروخية» من مسافة بعيدة استقرت على يسار الحارس، في الدقيقة 75».
ولم تستمر فرحة «البرتقالي» أكثر من دقيقتين، لأن مؤنس دبور منح التقدم مجدداً لمصلحة شباب الأهلي، عندما ارتقى لعرضية ريكيلمي هيرنانديز، وأسكنها في مكان صعب على حارس عجمان في الدقيقة 77، لتنتهي المباراة بتأهل شباب الأهلي إلى نصف النهائي.

كأس رئيس الدولة
شباب الأهلي
عجمان
الشارقة
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