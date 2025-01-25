رايوفيتش بطل للمرحلة الثانية لطواف الشارقة



الشارقة (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، شهد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، انطلاق المرحلة الثانية لطواف الشارقة الدولي العاشر للدراجات الهوائية اليوم بعنوان «المنطقة الوسطى»، من أمام مزرعة القمح بمليحة، وصولاً إلى جامعة الذيد، وقطع المشاركون فيها مسافة 127 كلم.

وتوج عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الدراج دوشان رايوفيتش من فريق تيك الإيطالي بطلاً للمرحلة، وسبق التتويج عروض موسيقية ورقصات الأطفال والكاراتيه ضمن الفعاليات المصاحبة.

حضر الانطلاق والختام وشارك في تتويج الفائزين عبدالملك محمد جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وأعضاء مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من المسؤولين، وممثلي الجهات الداعمة والراعية.

وأحرز المركز الأول والميدالية الذهبية الدراج دوشان رايوفيتش من فريق تيك الإيطالي، والميدالية الفضية حمزة ياسين من فريق شرطة دبي، والميدالية البرونزية ديفيد بيريسكو من فاجنر البلجيكي.

أما بالنسبة لقمصان التميز، فقد حصل ماريو أباريسيو من فريق بورجوس الإسباني على القميص الأصفر لصاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة برعاية القيادة العامة لشرطة الشارقة، فيما حصل دوشان رايوفيتش من فريق سوليوشن تيك الإيطالي على القميص الأخضر لصاحب أفضل نقاط لمعدل السرعة برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، فيما حصل راشد البلوشي من منتخب الإمارات على القميص الأحمر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات برعاية بلدية الشارقة.

أما القميص الأبيض برعاية قناة الشارقة الرياضية لصاحب المركز الأول للشباب تحت 23 سنة، فقد فاز به جورج كيرين من فريق أوبيدوس البرتغالي، أما قميص علم الإمارات، برعاية مجلس الشارقة الرياضي للدراج الإماراتي صاحب أفضل زمن في قطع مسافة المرحلة، فقد حصل عليه الدراج عبد الله جاسم آل علي من فريق الإمارات.

ويستأنف الطواف بالمرحلة الثالثة «العلم والثقافة» صباح الأحد لمسافة 11،16 كلم وتبدأ وتنتهي أمام الجامعة الأميركية في المدينة الجامعية بالشارقة، وسيقام على هامش المرحلة سباق مصاحب للمعاقين «ضد الساعة» لفتئي الكراسي المتحركة «H» والدراجات الخاصة «C»، وسباق آخر للشباب.