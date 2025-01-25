الأحد 26 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أتالانتا يتخلص من «الأربع العجاف»!

أتالانتا يتخلص من «الأربع العجاف»!
25 يناير 2025 20:36

 
روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
نابولي يضرب يوفنتوس ويحكم سيطرته على «الكالشيو»
ووكر يدافع عن ألوان ميلان


قلب أتالانتا تأخره أمام مضيفه كومو إلى فوز 2-1 بفضل «ثنائية» هدافه الدولي ماتيو ريتيجي، محققاً انتصاره الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد أربع مباريات عجاف في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين.
ويدين فريق المدرب جان بييرو جاسبيريني بانتصاره الأول في الدوري في عام 2025 إلى ريتيجي الذي سجل الثنائية في الدقيقتين 56 و70، معززاً بها غلّته في صدارة ترتيب هدافي «الكالتشو» بـ16 هدفاً، بعدما افتتح أصحاب الأرض التسجيل عبر الأرجنتيني باس (30).
ورفع فريق مدينة برجامو رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، محققاً انتصاره الرابع عشر في الدوري، والأول له بعد ثلاثة تعادلات وخسارة في المراحل الأربع الأخيرة، علماً أن آخر انتصار له كان على ضيفه إمبولي 3-2 في 22 ديسمبر الماضي، فيما تجمد رصيد كومو عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
أتالانتا
إمبولي
آخر الأخبار
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
اقتصاد
آركابيتا وباركواي تستثمران في محفظة شركات ذكاء اصطناعي سريعة النمو
21 يناير 2025
مهاجرون مقيدون خلال ترحيلهم من أميركا
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تبدأ أكبر خطة ترحيل للمهاجرين في تاريخها
اليوم 01:01
تصاعد الدخان من جنين خلال العملية الإسرائيلية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
3 آلاف عائلة فلسطينية تنزح من مدينة جنين
اليوم 01:01
محتجزون لدى «الحوثيين» يستقلون حافلة أثناء إطلاق سراحهم (رويترز)
الأخبار العالمية
«الحوثي» تطلق سراح 153 محتجزاً بدعم من الصليب الأحمر
اليوم 01:01
مركبة أممية تقترب من حاجز للجيش اللبناني في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتّهم إسرائيل بالمماطلة في سحب القوات
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©