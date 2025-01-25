أتالانتا يتخلص من «الأربع العجاف»!



روما (أ ف ب)



قلب أتالانتا تأخره أمام مضيفه كومو إلى فوز 2-1 بفضل «ثنائية» هدافه الدولي ماتيو ريتيجي، محققاً انتصاره الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد أربع مباريات عجاف في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين.

ويدين فريق المدرب جان بييرو جاسبيريني بانتصاره الأول في الدوري في عام 2025 إلى ريتيجي الذي سجل الثنائية في الدقيقتين 56 و70، معززاً بها غلّته في صدارة ترتيب هدافي «الكالتشو» بـ16 هدفاً، بعدما افتتح أصحاب الأرض التسجيل عبر الأرجنتيني باس (30).

ورفع فريق مدينة برجامو رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثالث، محققاً انتصاره الرابع عشر في الدوري، والأول له بعد ثلاثة تعادلات وخسارة في المراحل الأربع الأخيرة، علماً أن آخر انتصار له كان على ضيفه إمبولي 3-2 في 22 ديسمبر الماضي، فيما تجمد رصيد كومو عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.