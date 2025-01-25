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الرياضة

ماديسون كيز: العلاج النفسي سر الفوز بأول «جراند سلام»

ماديسون كيز: العلاج النفسي سر الفوز بأول «جراند سلام»
25 يناير 2025 20:46

 
ملبورن (د ب أ)

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قالت نجمة التنس الأميركية ماديسون كيز، إن العلاج النفسي الذي تلقته كان فعالاً، وساعدها على تحقيق حلمها بالفوز بأول لقب في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام».
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن كيز أنهت أمال البيلاروسية أرينا سابالينكا في الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن فازت عليها في نهائي فردي السيدات بواقع 3-6 و6-2 و5-7 في «رود لافر أرينا». وبعد بكائها في أحضان زوجها بيورن فراتانجلو، والذي أصبح مدربها العام الماضي، وجهت كيز الشكر لفريقها لإيمانهم بها، حينما لم تكن تؤمن بنفسها. وأضافت في مؤتمر صحفي: «أعتقد أن كل شيء يحدث لسبب ما، وأعتقد أنه بالنسبة لي كان يجب أن أمر ببعض التجارب الصعبة».
وقالت: «منذ سن صغيرة للغاية أدركت أنه إذا لم أحقق لقب «جراند سلام»، فإن ذلك لن يتوافق مع حجم التوقعات التي تضعها الجماهير علي، وكان ذلك عبئاً ثقيلاً بالنسبة لي».
وتابعت كيز: «لذلك وصلت الآن إلى اللحظة التي أفتخر فيها بنفسي وبمسيرتي، سواء حققت بطولة جراند سلام أو لا، فقد وصلت إلى النقطة التي أشعر فيها بالرضا حتى إذا لم يحدث ذلك».

أستراليا
ملبورن
التنس
بطولة أستراليا المفتوحة
أرينا سابالينكا
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