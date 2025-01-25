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الرياضة

ليفركوزن.. «نقطة»!

ليفركوزن.. «نقطة»!
25 يناير 2025 21:03

 
لايبزج (رويترز)

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أهدر باير ليفركون حامل اللقب تقدمه بهدفين، ليكتفي بالتعادل 2-2 مع مضيفه لايبزج ليتسع الفارق الذي يفصله خلف بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى ست نقاط.
وواصل فلوريان فيرتز لاعب ليفركوزن تألقه هذا الموسم، بعدما راوغ ثلاثة من لاعبي لايبزج قبل أن يسدد في القائم، لترتد الكرة إلى باتريك شيك الذي وضعها في الشباك في الدقيقة 19.
وتصدى بيتر جولاتشي حارس لايبزج لمحاولة رائعة من فيرتز، قبل أن يمرر الألماني الدولي الكرة إلى أليكس جارسيا الذي أسكنها الشباك في الدقيقة 36.
وانتفض لايبزج قبل أربع دقائق على الاستراحة عن طريق ركلة حرة، لعبها ديفيد راوم.
وسنحت للايبزج فرصة لإدراك التعادل من تسديدة بنيامين سيسكو أمام المرمى، لكن الحارس لوكاس هراديكي تصدى لها في الدقيقة 71.
وسجل إدموند تابسوبا مدافع ليفركوزن هدفاً عكسياً بضربة رأس، أثناء محاولة إبعاد تمريرة عرضية في الدقيقة 85.
ويحتل بايرن ميويخ الصدارة برصيد 48 نقطة، بينما يأتي ليفركوزن يانيا برصيد 42 نقطة. 

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
باير ليفركوزن
لايبزج
بايرن ميونيخ
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