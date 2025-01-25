بايرن ميونيخ.. «المسافة السادسة» في «البوندسليجا»!

فرايبورج (رويترز)



حقق بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، فوزاً صعباً 2-1 على مضيفه فرايبورج، بفضل ثنائية هاري كين وكيم مين-جاي، ليعزز صدارته للمسابقة بفارق ست نقاط.

وخسر البايرن، الذي يملك 48 نقطة، ويتقدم بفارق ست نقاط عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني، 3-صفر أمام فينوورد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وبدأ بشكل جيد أمام فرايبورج ورد القائم محاولة من جمال موسيالا، قبل أن يفتتح كين هداف الدوري التسجيل، بعد أن استدار بجسده سريعاً عند حافة منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة أرضية في المرمى، ويحرز هدفه 17 في الدوري هذا الموسم.

وجعل كيم مدافع البايرن النتيجة 2-صفر بضربة رأس عند القائم القريب، بعد تمريرة عرضية، من ركلة ركنية عقب تسع دقائق من بداية الشوط الثاني، قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق في الدقيقة 68 بضربة رأس من ماتياس جينتر.