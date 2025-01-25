دورتموند.. «السفينة الغارقة»!



برلين (د ب أ)



أهدر بوروسيا دورتموند فرصة حصد انتصاره الأول منذ قرابة شهرين، واكتفى بالتعادل مع ضيفه فيردر بريمن 2-2، في المرحلة التاسعة عشرة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك خاض دورتموند المباراة تحت قيادة مدربه المؤقت مايك تولبرج الذي تولى المهمة لفترة محددة، عقب إقالة المدرب التركي نوري شاهين.

وتعرض دورتموند لضربة موجعة تمثلت في طرد نيكو شلوتيربيك في الدقيقة 21 لكن بعدها بسبع دقائق تحصل الفريق على ضربة جزاء سجل منها المهاجم الغيني سيرهو جيراسي هدف السبق.

وفي الشوط الثاني ضاعف دورتموند من تقدمه بهدف عكسي سجله ماركو فريدل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 51 لكن بريمن لم يستسلم وعاد إلى المباراة بهدفين حملا توقيع ليوناردو بيتينكورت ومارفين دوسكتش في الدقيقتين 65 و72.

ورفع دورتموند رصيده إلى 26 نقطة في المركز العاشر بفارق نقطة واحدة خلف بريمن صاحب المركز الثامن.

وقرر بوروسيا دورتموند الأربعاء الماضي إقالة شاهين، بعد موسم صعب للفريق، وذلك بعد يوم واحد من الخسارة 1-2 أمام بولونيا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وتسببت خسارة دورتموند أمام بولونيا في تعرض فرص الفريق في التأهل لدور ال16 بدوري أبطال أوروبا بشكل مباشر للخطر، بعدما تلقى الفريق هزيمته الثالثة في البطولة القارية لتتواصل معاناته.

ولم يعرف دورتموند طعم النصر منذ تغلبه على دينامو زغرب 3 -صفر يوم 27 نوفمبر، وتلقى منذ ذلك الحين 6 هزائم، من بينها الخسارة في آخر خمس مباريات ب «البوندسليجا»، مقابل تعادله في 3 مواجهات.

وبدأ دورتموند في عام 2025 بالخسارة أمام باير ليفركوزن 2-3، وهولشتاين كيل 2- 4 وآينتراخت فرانكفورت صفر- 2 في الدوري الألماني.

وسجل مايك تولبرج، ظهوره الأول في منصب المدير الفني لدورتموند، بعد أن عمل مع فريق تحت 19 عاماً منذ عام 2020، كما أنه تولى تدريب فريق تحت 23 عاماً.