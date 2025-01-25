ليفربول.. «لحن الرباعية»



ليفربول (رويترز)



سجل كودي جاكبو «ثنائية»، وصنع هدفاً، ليفوز ليفربول 4-1 على ضيفه إبسويتش تاون «المتعثر»، ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضع دومينيك سوبوسلاي ليفربول في المقدمة في الدقيقة 11 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء بعد مجهود فردي رائع.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 35 من مسافة قريبة بتسديدة رائعة من زاوية ضيقة بعد عمل رائع من جاكبو.

وأحرز جاكبو الهدف الثالث في الدقيقة 44 بعدما تابع كرة ارتدت من الحارس بعد تسديدة سوبوسلاي.

وسجل جاكبو هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 66 بضربة رأس بعد تمريرة عرضية متقنة من ترينت ألكسندر أرنولد، وتصدى إطار المرمى لتسديدة أرنولد في الدقيقة 77.

وقلص جيكوب جريفز الفارق لإبسويتش في الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس.

ورفع ليفربول رصيده إلى 53 نقطة، متقدماً بست نقاط على أرسنال صاحب المركز الثاني الذي تغلب على ولفرهامبتون 1-صفر.

واستمر إبسويتش في منطقة الهبوط في المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة بفارق الأهداف خلف ولفرهامبتون.