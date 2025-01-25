نيوكاسل.. «الترقية» في «البريميرليج»



ساوثامبتون (رويترز )



أحرز ألكسندر إيزاك هدفين، ليقود نيوكاسل يونايتد إلى الفوز 3-1 على مضيفه ساوثهامبتون متذيل الترتيب، ليرتقي إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ساوثهامبتون في الدقيقة العاشرة عن طريقه قائده يان بدناريك من ضربة رأس قوية مستغل عرضية من جيمس بري.

وأدرك إيزاك التعادل في الدقيقة 26 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد دامت طويلاً، وبعد أربع دقائق وضع فريقه في المقدمة، قبل أن يسجل ساندرو تونالي الهدف الثالث.

وظن ماتيوس فرنانديز لاعب ساوثهامبتون أنه قلص الفارق في الدقيقة 84، لكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع إلى حكم الفيديو المساعد.