أرسنال يواصل مطاردة ليفربول



ولفرهامبتون (رويترز)

سجل ريكاردو كالافيوري هدفاً، ليمنح أرسنال الفوز 1- صفر خارج أرضه على ولفرهامبتون، بعد مباراة أنهاها الفريقان بعشرة لاعبين، ليحافظ الفريق الزائر على آماله في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بانتصار صعب.

وتعرض مايلز لويس-سكلي لاعب أرسنال لطرد مثير للجدل، قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، كما أشهر الحكم البطاقة الحمراء أيضاً إلى جواو جوميز لاعب ولفرهامبتون قبل 20 دقيقة من النهاية، حينما كان التعادل السلبي يسيطر على المباراة.

وسجل كالافيوري، الذي شارك في بداية الشوط الثاني، الهدف بعد أربع دقائق من طرد جوميز، ليعود أرسنال من ملعب مولينيو بثلاث نقاط مهمة.

وعزز أرسنال موقعه في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف ليفربول الذي خاض مباراة أقل.

وتقدم أرسنال بثلاث نقاط على نوتنجهام فورست، بينما ظل ولفرهامبتون في المركز 17 برصيد 16 نقطة أعلى منطقة الهبوط.