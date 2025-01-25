الفجيرة يقبض على صدارة «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



اقتنص الفجيرة صدارة «دوري الدرجة الأولى» لكرة القدم، بفوزه الكبير على حساب جلف أف سي 5-1، في انطلاق «الجولة 14»، والتي شهدت تغلب الظفرة «الثالث» على مضيفه مصفوت 2-1، وفوز جلف المفاجئ أمام مضيفه مجد 2-1.

وقبض «الذئاب» على الصدارة، بالفوز أمام جلف اف سي بـ «خماسية»، تناوب في تسجيلها ساندر جمال «هاتريك» في الدقائق 35، 83، 92، و«البديل» باسط سيدو في الدقيقة 70، وإسماعيل سونكو في الدقيقة 79، فيما سجل رينر ألفيس هدف جلف أف سي في الدقيقة 40، قبل أن يكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد أنور سوسال بالإنذار الثاني في الدقيقة 75.

ورفع الفجيرة رصيده إلى 26 نقطة، ليصعد إلى الصدارة بالتساوي مع العربي الغائب عن الجولة، والظفرة «الثالث»، والمتفوق بدوره على مصفوت 2-1، وسجل لـ «الفارس» ريان يسلم في الدقيقة 30، ومحمد لامين ياتارا في الدقيقة 86، فيما أحرز حمزة الغطاس هدف مصفوت، ليبقى الأخير برصيد 14 نقطة في المركز السابع.

وتستكمل الجولة الأحد بمباريات حتا والحمرية، الذيد والجزيرة الحمراء، الإمارات ويونايتد.